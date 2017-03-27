Балаклея: вертолет карателей ВСУ уничтожили, чтобы ликвидировать комиссию Минобороны

После резонансного взрыва склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Балаклее, генеральный штаб ВСУ инициировал проверку всех мест хранения боеприпасов силовых структур.

Особое внимание было уделено складам ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) в зоне «АТО». На таких складах комиссия уже выявила массу нарушений порядка хранения боеприпасов, а также факты недостачи. Такую информацию озвучил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По данным командования Народной милиции ЛНР, причиной крушения военного вертолета Ми-2, разбившегося 26 марта в районе поселка Малиновка в 10 км от Краматорска, было не столкновение с линиями электропередач, как это преподносят украинские СМИ.

Истинной причиной катастрофы вертолета был взрыв для ликвидации членов комиссии МО Украины, которая имела доказательства хищений по итогам проверки складов вооружения в воинских частях ВСУ.

«По нашим данным, в упавшем вблизи Краматорска военном вертолете Ми-2 находился высокопоставленный офицер Минобороны Украины. Не исключено, что это представитель руководства службы ракетно-артиллерийского вооружения сухопутных войск ВСУ, который летел в Краматорск в рамках проведения разбирательства по фактам хищения боеприпасов с военного арсенала в Балаклее», — заявил Марочко.

«Крушение вертолета — продолжающаяся цепочка в истории взрывов арсенала в Балаклее», — заявил Марочко.

Официальной версией Минобороны Украины остается столкновение с линией электропередач. Об этом заявил спикер МОУ по вопросам «АТО» Андрей Лысенко на брифинге.

И хотя на видео с места крушения не видно линий электропередач, комиссия Минобороны Украины пришла к выводу, что именно они стали причиной крушения вертолета.

«Это заключение комиссии, которая работала после трагедии. Я не уверен, что на этом видео можно наблюдать и видеть все, что произошло. Комиссия работала на месте, были обследованы остатки, оставшиеся от вертолета, и были собраны показания свидетелей, которые видели, как это происходило», — сообщил Лысенко подробности расследования инцидента.

«Любой взлет воздушного судна в воздух — это уже выполнение боевой задачи», — заявил Лысенко на том же брифинге.

Киев признал, что все пятеро погибших — трое членов экипажа и двое пассажиров — украинские военные.