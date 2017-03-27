Благодаря «Ростелекому» «Театральная весна» Красноярска покорила виртуальный мир

Онлайн-трансляции спектаклей фестиваля «Театральная весна», генеральным партнером которых выступил Красноярский филиал ПАО «Ростелеком», собрали рекордное количество зрителей – более 18 000.

Краевой фестиваль, проходящий под эгидой Министерства культуры Красноярского края, в 2017 году уже в 18 раз вынес на суд зрителей самые яркие театральные постановки и организовал пространство диалога, обмена опытом для профессионалов и любителей сферы искусства.

Впервые в истории проекта спектакли театров Красноярского края увидели не только жители краевого центра, имеющие возможность присутствовать в театральном зале. К фестивалю также присоединились онлайн-зрители районов Красноярского края, других регионов России и даже других стран.

«Команда «Ростелекома» работает в России и для России. Если говорить о Красноярском филиале, то мы обслуживаем три региона, самый протяженный из которых – Красноярский край. Каждая территория здесь уникальна: своей историей, природой, творческим потенциалом. Наша сверхцель – с помощью интернет-технологий раскрыть эту уникальность для мирового интернет-сообщества. Мы не могли не поучаствовать в «Театральной весне» - ведь это проект поистине высокого уровня, где на суд зрителей выносят свои лучшие, новаторские спектакли театры со всего края. Прекрасно, что у нас появилась возможность сделать их доступными интернет-аудитории, - прокомментировал директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев.

Социально-культурный интернет-проект «Онлайн-сцена» и Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» организовали серию онлайн-трансляций премьерных спектаклей театров Красноярского края:

- Спектакль «Гамлет. Next» Ачинского драматического театра

- Спектакль «Кроткая» Мотыгинского районного драматического театра

- Спектакль «Последние дни» Минусинского драматического театра

- Спектакль «Дядя Ваня» Норильского заполярного театра драмы им. В.Маяковского.

За 4 вечера к красноярскому прямому эфиру присоединились более 18 000 онлайн-зрителей (18 124) с разных часовых поясов из 22 стран: Россия, Казахстан, Грузия, Украина, Киргизия, Таджикистан, Литва, Франция, Швейцария, Германия, Италия, Польша, США, Канада, ОАЭ, ЮАР, Турция, Индия, Япония, Вьетнам, Тайланд, Кипр.

На «Онлайн-сцене» Сибири театральному действу сопереживали жители более 140 городов – от мировых столиц до небольших городов и даже поселков. Так, спектакли фестиваля посмотрели онлайн в районах Красноярского края, где были организованы коллективные просмотры на базе местных муниципальных театров и библиотек. В виртуальный театральный зал пришли и постоянные зрители интернет-трансляций проекта «Онлайн-сцена», проживающие в социальных учреждениях: интернатах, домах инвалидов, геронтологических центрах и др.

«Фестиваль «Театральная весна» – яркий пример успешного социального партнерства между Правительством Красноярского края и бизнесом, – отметила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко. – Уже не первый раз «Ростелеком» содействует тому, чтобы краевые проекты в сфере культуры приобретали новый «цифровой статус», а, значит, и новую огромную аудиторию Всемирной сети. В копилке сотрудничества 2016 и 2017 года – Красноярский международный музыкальный фестиваль стран АТР, Всероссийский фестиваль народной культуры «Сибирская масленица». «Театральная весна» – значимый шаг для того, чтобы сделать культурную среду нашего региона более комфортной и открытой миру».

* * *

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

* * *

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

* * *

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль - 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







