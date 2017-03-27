Боевые роботы для использования на суше, в воде и в воздухе. Фоторепортаж с выставки

23 марта 2017 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке состоялась II военно-научная конференция и выставочная экспозиция «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации"В выставочной экспозиции был представлен целый ряд образцов роботизированной безэкипажной военной и специальной техники. Фотоматериалы с экспозиции нам любезно предоставил Денис Федутинов.
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», представленный ОАО «766-е Управление производственно-технологической комплектации» (ОАО «766 УПТК») Министерства обороны России, в выставочной экспозиции II военно-научной конференции «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации». Комплекс оснащен автоматическим боевым модулем АБМ-М30М3 разработки АО «НТЦ «Импульс-2» (Севастополь). Кубинка, 23.03.2017 © Денис Федутинов
Робот радиационной разведки и проведения технологических операций в условиях радиационного воздействия РТК-05 разработки ГНЦ РФ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК, Санкт-Петербург). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Малогабаритный робототехнический комплекс «Капитан» также разработки ЦНИИ РТК. Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Мобильный малогабаритный робот «Юла-Н» и малогабаритный разведывательный робот «Кадет» также под брендом ЦНИИ РТК. Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Один из двух представленных в экспозиции экспериментальных образцов робототехнического комплекса «Вихрь» на базе БМП-3, совместно разработанного АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород), НТЦ КБ «Кунцево», НТЦ «Элинс», НПК «Сетецентрические платформы». Поддерживает экипажный дистанционный и полуавтоматический режимы управления. Данный образец оснащен малогабритным боевым модулем разработки АО «Муромтепловоз» (Муром) при участии АО «ВНИИ «Сигнал» (Ковров). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Другой экспериментальный образец робототехнического комплекса «Вихрь» на базе БМП-3, оснащенный боевым модулем АУ-220М разработки АО"ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород). Комплекс «Вихрь» совместно разработан ЦНИИ «Буревестник», НТЦ КБ «Кунцево», НТЦ «Элинс», НПК «Сетецентрические платформы». Поддерживает экипажный дистанционный и полуавтоматический режимы управления. Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Еще один предлагаемый к размещению на робототехническом комплексе «Вихрь» на базе БМП-3 боевой модуль МА8 разработки АО «Муромтепловоз». Также, согласно демонстрационному плакату, возможно применение известного боевого отделения «Бахча"разработки АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП, Тула). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Беспилотная транспортная платформа «Марс А-800» разработки ООО «КБ «Аврора» (Рязань). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Здесь же ОАО «766 УПТК» был показан уже хорошо известный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» (MV-4 хорватской компании DOK-ING). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Биоморфный робототехнический комплекс «Рысь» разработки АО «НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Беспилотный летательный аппарат типа конвертоплан «Эра-52» разработки ООО «Новые технологии». Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Малогабаритный контейнеризированный беспилотный летательный аппарат ТПК-7Э, представленный совместно компаниями АО «Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий» (НИИ СТТ, завод «Эдельвейс», Смоленск) и ООО «ГазЭкоСистемы» (Москва). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
АО «Научно-производственная фирма «Микран» (Томск) представило проект беспилотного летательного аппарата, который позиционировался как «барражирующий боеприпас». Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Беспилотные летательные аппараты «Элерон-3ВС» и новый Т16 (справа) разработки ЗАО «ЭНИКС» (Казань) с подвешенными под консолями сбрасываемыми изделиями. Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
На стенде «дочки» ГК «Ростех» компании «РТ — Доверенные платформы и робототехнические комплексы» («РТ ДП РК», Москва) был показан ряд беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа мультироторной схемы, в том числе достаточно крупный восьмивинтовой аппарат, способный транспортировать различные грузы. Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
На стенде АО «Научно-производственный центр «Фирма «НЕЛК» (Москва) демонстрировался экспериментальный макет переносного лазерного комплекса для подавления тепловизионных систем, в том числе устанавливаемых на БЛА противника.Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Морской роботизированный комплекс с автономными необитаемыми подводными аппаратами (АНПА)-планерами разработки Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и АО «Научно-Производственное Предприятие Подводных Технологий «ОКЕАНОС» (Санкт-Петербург). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Серийно производимые малогабаритные телеуправляемые подводные аппараты «Супер ГНОМ» (на переднем плане) и «Супер ГНОМ Про» на стенде компании «Подводная робототехника» (Москва). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Линейка необитаемых подводных и надводных глайдеров от консорциума «Научно-производственная группа «МАКО» (Самара). Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов
Санкт-петербургская компания АО «НПП «Авиационная и морская электроника» (АМЭ) представила роботизированный многофукциональный безэкипажный катер, оснащенный системой оптико-электронного мониторинга надводной обстановки. Катер разработан при финансировании Министерства промышленности и торговли России, опытный образец проходил испытания в районе Кронштадта в 2016 году. Масса целевой нагрузки катера составляет до 500 кг (опытный образец был оснащен ГАС), катер оснащён двумя двигателями российского производства по 220 л.с. каждый. Радиус действия катера до 30 км.Кубинка, 23.03.2017
© Денис Федутинов