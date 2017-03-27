Европейский союз будет разрушен во имя процветания Европы

Можете не сомневаться — Еврозона не сохранится даже в среднесрочной перспективе, не говоря о долгосрочной. Таково мнение экспертов.

Так, Питер Наварро, шеф Национального торгового совета президента Трампа в недавнем интервью газете Financial Times сказал, что евро «похож на замаскированную дойче-марку», которая дает Германии преимущества перед другими членами зоны евро в сфере экспорта. И хотя Наварро не понимает, что экономика Германии всегда зависела от экспорта, он во многом прав в том смысле, что европейские экономики находятся в западне в силу негибкости валютной системы.

Из-за невнятных экономических показателей, которые потребовали мер сердечно-легочной реанимации в тщетных попытках оживить умирающий евро, политические элиты продолжили реализацию основанной на идеологии программы экономии средств и ничего не сделали для сокращения массовой безработицы во времена громадного наплыва иммигрантов. В последние годы многочисленные комментаторы утверждали, что для евро это было «потерянное десятилетие». Но сейчас они высказываются в еще более фаталистичном духе и приходят к выводу о том, что сейчас наступило «последнее десятилетие» Еврозоны.

Джозеф Стиглиц, профессор Колумбийского университета и лауреат Нобелевской премии в области экономики, в своей статье в журнале Fortune всего три месяца назад предположил, что этот «эксперимент с добрыми намерениями» провалился, причем с огромными издержками для граждан Европы. И, что интересно, то же самое он говорит о судьбе демократии в европейских странах. Кроме того, он предсказывает, что 2017 год станет «годом продажи евро».

Первый главный экономист европейского Центробанка и один из создателей единой европейской валюты Отмар Иссинг несколько месяцев тому назад сказал о Еврозоне: «Однажды этот карточный домик развалится». И он добавил, что «евро был предан политиками», поскольку эксперимент пошел по неверному пути с самого начала, а потом проект лишь подвергся дегенерации, превратившись в «фискальную кучу-малу, которая маскирует гнойную патологию».

Высокопоставленный чиновник европейского Центробанка (в период с 2006 года по 2012-й) Юрген Штарк также сказал, что, если европейские страны хотят вновь перейти к процветанию, то им, скорее всего, придется «разрушить» Еврозону.

Кажется, что те, кто более других способен понимать и предсказывать будущее, остаются наибольшими пессимистами в отношении будущего Европы, особенно тех ее стран, которые попали в валютную западню. И хотя многие экономисты, банкиры, брокеры и финансовые эксперты стоят в очереди с предсказаниями неминуемой смерти евро, мало кто предсказывает то, как именно произойдет эта смерть.

Граждане всех европейских стран считают, что их циничным образом использует «уполномоченное меньшинство», которое безнаказанно продвигает свою повестку дня, беззастенчиво уничтожая жизни других. Этот «грех глобализации», с одной стороны, и амбиции федерализации — с другой, совокупно ведут к разрушению национальных границ и натравливают нации друг против друга, уничтожая демократические ценности и возвышая авторитарные тенденции.

У греков все сильнее становятся антагонистические настроения в отношении Германии из-за того грабежа, которому подверглась их страна, когда демократия была уничтожена после решения страны сопротивляться диктату «Тройки» (Еврокомиссия, европейский Центробанк и МВФ — прим.). Подтверждением растущего отчаяния и недовольства греков являются вездесущие афинские граффити в виде свастик и надписей «Nazi». Отвращение к Берлину растет у испанцев, итальянцев, португальцев и французов. СМИ пытаются подавить его, умалчивая о тех десятках тысяч акций протеста, которые прокатываются по этим странам. Но не справляются с этим. Наберите в Google «протесты в Европе против мер экономии» (austerity protests in Europe) и вы увидите, что не появится ни одной страницы информации, которая относилась бы к 2016 году и позже. Но протесты-то имели место.

О якобы великой победе над «популизмом» на выборах в Нидерландах оглушающее трубили все СМИ. Однако Партия свободы (евроскептика — прим.) Герта Вильдерса увеличила свое представительство в нижней палате парламента на 4 места, в то время, как их противник, Народная партия за свободу и демократию (премьер-министра Марка Рютте — прим.), потеряла 10 мест. Вряд ли это можно назвать впечатляющей победой, достойной крупных заголовков на первых полосах. При всего-то 150 местах в палате эти подвижки весьма существенны. Во Франции Марин Ле Пен угрожает всему европейскому проекту, потому что она тоже сдвигает весь политический спектр вправо.

Но политический класс Европы все равно ничего этого не понимает. Его представители длительное время шли наперекор желаниям масс, протестовавших против договора о Трансатлантическом партнерстве и Комплексного торгово-экономического соглашения (CETA) с Канадой, не обращая внимания на то, какими тяжелыми могут быть экономические последствия этого. Корпоративные злодеяния и преступления остаются без последствий в то время, как меры экономии ломают и уровень жизни, и средний класс в целом ряде стран. В Брюсселе в надежде на создание федерализованной Европы работают тысячи (если не миллионы) людей. Их жизнь, благосостояние и пенсии зависят от этого. Прибавьте к этому 40 000 паразитов-лоббистов, расходующих сотни миллионов евро на коррумпированных политиков Брюсселя, единственный смысл существования которых заключается просто в узурпации законодательной деятельности сугубо ради собственной прибыли. Людям все это уже надоело.

Результат — народные движения во Франции, Испании, Италии, Бельгии, Германии, Венгрии и Польше, ставящие своей целью проведение референдума по типу британского. И это — огромная головная боль для власть имущих, обитающих в башнях из слоновой кости. Греция постоянно балансирует на грани экономического коллапса и, возможно, будет первой страной, которая покинет зону евро, спровоцировав ее распад. Но имеются и другие угрозы, из-за которых европейская валюта выглядит как труп, болтающийся на волнах.

Обвал евро уничтожит так называемую «Шенгенскую зону». Шенгенское соглашение 1995 года, по которому 26 отдельных европейских стран согласились на свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала внутри границ Еврозоны, также прекратит свое существование. Моментально появятся физические границы. Свободное перемещение людей и капитала застопорится, и, скорее всего, возникнет комбинация иммиграционных, валютных и, возможно, торговых конфликтов.

Сократится международная торговля и экономический рост. Политические последствия этого будут весьма серьезны. Возврат к национальным валютам принесет дополнительные осложнения — главным образом, потому что никогда в истории так много стран не делали этого одновременно. Греция, например, может ре-деноминировать свою валюту в ослабленной позиции. Это наверняка разгонит инфляцию, следствием чего станет сокращение долгового бремени. В результате в существенном проигрыше окажутся кредиторы.

Изначально Еврозону строили вокруг концепции создания европейского партнера Федеральной резервной системы США, которая сама является провальным пережитком частного предпринимательства на «земле свободных» *. Кончина евро приведет к децентрализации монетарной власти, к ее возврату государствам-членам, к переоценке активов в разных странах, что сразу же породит массу как выигравших, так и проигравших.

Природа человека такова, что вновь всплывут старые ссоры и недовольства, которые — во имя безопасности — обретут дополнительную энергетику.

В этих условиях партии, находящиеся на краях политического спектра, весьма существенно и очень быстро укрепят свои позиции, ведь общим знаменателем в последних выборах стало возрастание роли лидеров, стремящихся добиться чрезвычайных полномочий за счет отказа от защиты демократии, гражданских прав и свобод.

Америка и Британия ведут дело к введению авторитаризма. Это проявляется в массовой слежке, сокращении прав и свобод, в ухудшении условий журналистской деятельности и в других сферах. Как бы иронично это ни звучало, но жители Восточной Германии в том, что касается слежки со стороны государства, сегодня гораздо более свободны, чем британцы или американцы.

Возможно, 2017 год станет годом, когда европейские лидеры проснутся, почувствовав реальную угрозу своему существованию и, соответственно срочности момента, осуществят реформу всей структуры Еврозоны. Хотя, вероятнее всего, они просто продолжат принимать законы, воткнув голову глубоко в песок. Вынут свои головы они только тогда, когда грохот обрушивающегося здания станет настолько оглушающим, что его невозможно будет игнорировать.

Автор — британский журналист.

Публикуется с разрешения издателя.

Copyright © Graham Vanbergen, True Publica, 2017

*Фраза из текста гимна США.

Перевод Сергея Духанова.