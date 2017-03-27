Фукусима. Ядерные испытания. Что скрывают глобалисты США и Японии?

Скажу честно - факты изложенные в статье я знаю давно, они подтверждаются и косвенно и прямыми уликами, но есть любопытные детали. Советую глянуть видео.

За трагедией на Фукусиме стоят США, считает профессор Игорь Острецов

Почти весь сентябрь 2011 года жители планеты Земля с дрожью в коленках ожидали, куда брякнется американский спутник UARS с «джентльменским набором» на борту. Российские атомщики утверждали: спутник оснащён ядерной установкой. Он нёс в своём чреве плутоний-238.

Спутник упал. Но NASA не спешило указывать точные координаты падения. И хотя первоначально само агентство сообщило, что UARS упал на землю «где-то на западе Канады», потом информация была подчищена: спутник якобы свалился в Тихий океан. Концы в воду!

Напомним, якобы глубоко под воду в марте 2008 года ушли и фрагменты другого спутника с плутонием – USA-193. По заверениям NASA, он упал в Индийский океан. Но с тех пор в разы возросло число раковых больных на планете.

Сегодня глубоко под водой находится и еще один ядерный секрет, к которому – опять же – имеют непосредственное отношение дяди из Пентагона. Как сообщили российские ученые-ядерщики, причиной аварии на атомной станции «Фукусима» были не гигантские цунами, а подземные ядерные испытания у северо-восточной части острова Хонсю. И если в марте с.г. об этом говорили полушёпотом, то сегодня говорят вслух: есть много фактов, указывающих, что тысячи японцев погибли не от разгулявшейся стихии, а стали жертвами подземных военных испытаний.

Источник радиации – не «Фукусима». Что это за источник радиации?

– Наше (и мировое) руководство упорно не анализирует некоторые любопытные факты, – рассказал «Аргументам Недели» доктор технических наук, профессор и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Острецов.

– Магнитуда первого толчка в Тихом океане достигала 9 баллов, т.е. его энергия равнялась примерно 1018 Дж. Это точно соответствует мощностям бомб в диапазоне сотен мегатонн. Остальные толчки, спровоцированные первым, были меньшей мощности. Цунами, как правило, возникает при образовании провалов на дне океана при движении тектонических плит.

Сравнительно невысокая, но очень длинная волна с огромной скоростью движется по поверхности океана. Её высота растёт при выходе на мелководье и особенно сильно при наличии глубоких бухт на побережье. На Фукусиме бухт вроде бы нет. Фронт волны был довольно узким, что говорит о его локальном, почти точечном источнике вблизи берегов Японии. Но кто провёл испытание? Китай назвал Японию. Это крайне маловероятно. Японию бы просто смешали с дерьмом.

- Значит, остаются Соединенные Штаты в сговоре с узким кругом японских руководителей.

– Анализ воды в районе взрыва мгновенно подтвердил бы факт испытаний, – продолжает профессор Острецов. – Поэтому потребовалась «Фукусима» со сливом радиоактивной воды. В океан с «Фукусимы» сбросили несколько миллиард миллиардов беккерелей. Какая уж тут экспертиза последствий взрыва! В отношении первых дней работы японцев все мы, атомщики, были в шоке. Как могло получиться, что аккуратные японцы, имея тысячу тонн пресной воды на АЭС, не сумели организовать охлаждение реактора?

Они не смогли запустить дизель-генераторы? По официальной версии, их повредило цунами. Но генераторы находились в закрытом помещении, а здания АЭС не были повреждены цунами. Как только задача по сливу радиоактивной воды для маскировки взрыва была решена, службы на АЭС заработали как часы.

Значит, авария на «Фукусиме» – ширма для международного сообщества, прикрывающая действия США по запугиванию КНР? Этакий театр Кабуки, известный своими персонажами с перекошенными лицами-масками.

PS

Эту информацию Игорь Острецов озвучил как раз в год катастрофы на АЭС Фукусима-1. А недавно вышло в свет видео-интервью, где Игорь Николаевич развернуто и подробно останавливается как на проблеме Фукусимы, так и на ряде других скрытых от общественности событиях мирового масштаба

Обратите особое внимание на видео, начиная с 40-й минуты: