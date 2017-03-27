Водителей призывают быть осторожными.

В группе «ЧП Омск» автолюбитель Валентин Бовыкин разместил пост, в котором предупредил, что игра «Беги или умри» распространилась и среди юных омичей. Суть опасной для жизни забавы в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к движущемуся автомобилю. Играют чаще всего компанией: один из подростков выполняет задание, а остальные снимают происходящее на видео.

Как рассказал очевидец, детей, играющих в «Беги или умри», он заметил на одной из омских улиц.

«Два мальчика стоят с правой стороны после пешеходного перехода, один снимает, другой пытался побежать, но увидел что автомобили тормозят», – сообщил Валентин Бовыкин.

В доказательство своих слов омич прикрепил запись с видеорегистратора, на которой и запечатлен инцидент. На ней действительно можно увидеть двоих детей, стоящих у проезжей части, однако об их намерениях судить сложно: качество видео не позволяет увидеть попытку перебежать дорогу.

Тем не менее в комментариях к посту нашлись и другие автовладельцы, которые столкнулись с опасным детским развлечением.