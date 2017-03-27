Водителей призывают быть осторожными.
В группе «ЧП Омск» автолюбитель Валентин Бовыкин разместил пост, в котором предупредил, что игра «Беги или умри» распространилась и среди юных омичей. Суть опасной для жизни забавы в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к движущемуся автомобилю. Играют чаще всего компанией: один из подростков выполняет задание, а остальные снимают происходящее на видео.
Как рассказал очевидец, детей, играющих в «Беги или умри», он заметил на одной из омских улиц.
«Два мальчика стоят с правой стороны после пешеходного перехода, один снимает, другой пытался побежать, но увидел что автомобили тормозят», – сообщил Валентин Бовыкин.
В доказательство своих слов омич прикрепил запись с видеорегистратора, на которой и запечатлен инцидент. На ней действительно можно увидеть двоих детей, стоящих у проезжей части, однако об их намерениях судить сложно: качество видео не позволяет увидеть попытку перебежать дорогу.
Тем не менее в комментариях к посту нашлись и другие автовладельцы, которые столкнулись с опасным детским развлечением.
«Не верила, что эта игра существует, пока не увидела своими глазами в полуметре от своей машины на ул. К. Маркса. На самом деле не думала, что так легко можно на это решиться. Что в голове у этих ребят, насколько нужно ненавидеть мир, чтобы подставлять других, ни в чем неповинных людей, заставить страдать своих родителей и чего-то добиться этой выходкой», – рассказала Светлана Булгакова.
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