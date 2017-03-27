Как Сибирь сделала из англичанки настоящую женщину







Как бы ни были сильны стереотипы, сложившиеся о нашей стране, иностранцы продолжают рваться в Россию за новыми ощущениями и желанием познать загадочную русскую душу. Не удивительно, что, хоть раз побывав на наших просторах, они с радостью избавляются от шаблонов и наслаждаются своим путешествием.



Узнать больше о России осмелилась и англичанка Анна Снодграсс. Она изучала историю, литературу и культуру России и Франции в Кембридже. В августе прошлого года она посетила Новосибирск с целью устроиться в школу для иностранцев, чтобы лучше выучить русский язык.



Девушка призналась, что при поступлении в Кембридж ей нужно было выбрать один из пяти языков для изучения. Она, недолго думая, решила изучать русский, так как остальные ей показались наиболее простыми. Анна знала, что ей придется провести третий учебный год за границей, поэтому она предпочла отправиться в Россию, вместо Португалии, Германии, Испании и Италии. «Решила, что будет круто познакомиться с культурой, которая сильно отличается от моей родной», — отметила англичанка....



На решение девушки в пользу России также повлияла школьная программа. Еще в средних классах ее учитель по истории и философии посоветовал Анне прочитать «Преступление и наказание» и «Анну Каренину». Литература настолько понравилась девушке, что уже тогда появилось желание побывать в «стране медведей и матрешек». Девушка знала, что изучать русский довольно сложно, но ни разу не пожалела, что выбрала именно этот путь.



В ходе обучения в Новосибирске Анне приходилось днями и ночами учить русскую грамматику, чтобы не отставать от более продвинутой группы учащихся. Параллельно с языком студенты проходили и российскую историю от крещения Руси до современности. В качестве экзамена студенты должны были написать сочинение на тему пройденного материала. После написания, контрольные проверяются профессорами из Кембриджа.



Анна рассказала, что любимой темой для сочинений у нее стали события и произведения XX века. В частности, как менялись города России после революции, как случившееся пересекалось с настроениями людей. Влияло на их характер....



Студентка рассказала, что как-то раз ей довелось посетить лекцию, на которой были раскрыты отличия России от Англии. Лекторы сделали акцент на том, что в отличие от европейцев русские редко улыбаются. Якобы россияне не считают правильным улыбаться незнакомым людям. Они предупредили, что лучше не улыбаться в аэропорту, потому что сотрудники системы безопасности «подумают, что вы замышляете что-то противозаконное». Перед перелетом Анна готовилась к тому, что ей не улыбнется ни один встречный в России. Однако очень быстро стереотип о «пасмурных» русских исчез. Девушка отметила, что россияне открытые и закрытые люди одновременно. Стоит познакомится с ними поближе, и сразу открывается совсем другой мир. По ее мнению, те, кто говорит, что русские не улыбаются, судят по первому впечатлению. «Я думаю, что русские — улыбающийся народ», — резюмирует Анна.



Отличие России от Запада, которое действительно бросается в глаза — это отношения между мужчинами и женщинами. Если в Англии большинство студенток считают себя феминистками, не позволяют парням ухаживать за собой и отказываются от элементарной помощи, то в России все наоборот. Русские девушки знают себе цену и обижаются, если им в метро не уступят место или же мужчина откажется нести ее сумку. Хотя такое случается крайне редко, ведь и сильная половина знает, как себя вести в присутствии дам. По мнению англичанки, на Западе понятие полов стало очень смешанным. Сибирь научила ее не обижаться, когда кто-то бескорыстно предлагает свою помощь. Анна призналась, что в Новосибирске почувствовала себя настоящей женщиной....



Также Анна отметила существенную разницу в подходах к учебе. В России пока действует пятибалльная система оценки знаний. Если русский студент получает четверку, он расстраивается и прилагает усилия, чтобы в следующий раз получить высшую оценку. Когда ему удается достичь своей цели, он успокаивается и решает, что заслужил отдых. Также сибиряки знают толк в развлечениях. В Англии действует 100-балльная система, и получить максимум — нереально. В Кембридже оценка в 75 баллов считается отличной, но каждый студент стремится заработать больше и больше. Для этого они учатся день и ночь. Англичане настолько закапываются в желании зазубрить информацию, что просто не могут думать ни о чем другом. Поэтому они часто замыкаются в себе, работают на износ, не отдыхают и не умеют веселиться....