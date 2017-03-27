Книги о Хакасии доставлены в Крым

В рамках всероссийской литературной акции «Крымская весна» волонтёры отправили в библиотеки Севастополя и Крыма издания о Хакасии. В том числе и книгу, посвящённую 300-летию вхождения Хакасии в состав России.

Молодежь Крыма прислала с благодарностью фото с мемориала героической обороны Севастополя. Хакасские книги о нашей республике пришли одними из первых и были отмечены, как самые красиво оформленные. В рамках Всероссийской литературной акции «Крымская весна» все субъекты страны до 18 марта направили в библиотеки полуострова издания о своём крае. В День воссоединения Крыма с Россией в Центральной городской библиотеке имени Льва Толстого в Севастополе открылась выставка, на которой можно было увидеть книги, присланные со всех регионов, сообщили в пресс-службе министерства экономики РХ.

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