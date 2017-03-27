Майдан в Белоруссии: глобалисткие СМИ США и Европы организовали «правильное» освещение

Вслед за событиями в Минске 25 марта как из рога изобилия посыпались заявления издалека. Европейские чиновники, посольство США в Беларуси, МИД Польши, сенатор Джон Маккейн – все грудью встали на защиту белорусской демократии.

Европейская служба внешнеполитической деятельности (ЕСВД) в лице её пресс-секретаря Майи Кочиянчич объявила, что ЕС считает превентивные аресты и задержания накануне Дня воли подавлением свободы мнений и собраний, а это «находится в противоречии с заявленной Беларусью политикой демократизации и её международными обязательствами». В ЕС посчитали действия белорусских правоохранителей «беспорядочными и неуместными». «Мы напоминаем, что применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Все задержанные мирные граждане должны быть немедленно освобождены», – заявила пресс-секретарь ЕСВД и напомнила, что «вопросы соблюдения в Беларуси универсальных основных свобод, верховенства закона и прав человека будут оставаться ключом к формированию ее отношений с Евросоюзом».

Это значит, что если Лукашенко хочет многовекторно дружить с Европой, он не должен противиться попыткам любителей майданов поджечь государство, которым он руководит.

А как же, спросит вдумчивый читатель, европейский Роттердам, где совсем недавно полиция не церемонилась с мирно митинговавшими турками: набросилась с собаками на людей, применила водомёты? Где была ЕСВД со своими нравоучениями о правах человека?

В США, разумеется, тоже «глубоко озаботились» из-за «противодействия властей» (белорусских) мирным демонстрантам. «США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами», – говорится в заявлении посольства США в Беларуси. Американцы тоже не забыли напомнить Лукашенко о «международных обязательствах». Мол, назвался многовекторным, будь добр обеспечить свободу собраний – даже таких, которые белорусская оппозиция называет «началом революции» и оправдывает «правом на восстание».

Для освещения событий 25-26 марта зарубежных представителей «свободы слова» прибыло в Беларусь столько, что сразу подумалось: может, и впрямь британская, украинская, польская, французская публика так интересуется белорусским «декретом о тунеядцах», на борьбе с которым оппозиция формально сосредоточила празднование Дня волі (и который Лукашенко уже отложил до конца 2017 года)? Так и встают перед глазами толпы европейцев, зачитывающихся статьями о тонкостях «декрета о тунеядцах» на первых полосах ведущих мировых изданий! Однако посольство США ничего странного в этом не видит. Когда в штате Северная Дакота с помощью бронетехники и бульдозеров разгоняют лагерь митингующих против строительства нефтепровода, американские защитники прав людей находят это в порядке вещей. Зато обещают «внимательно следить» за положением дел в Беларуси!

Не осталась в стороне и Польша, для которой Беларусь – зона жизненно важных интересов. Польское Министерство иностранных дел опубликовало на официальном сайте заявление с требованием «прекратить применение насилия правоохранительными органами и немедленно освободить из-под ареста задержанных». «Основания, по которым Евросоюз хочет строить прочные отношения с Беларусью, – это уважение прав человека и основных свобод, включая свободу слова, право на ассоциации и собрания и выполнение политических прав всех общественных движений в соответствии с международными стандартами и обязательствами», – говорится в заявлении. И тут тоже – напоминание о «международных обязательствах» белорусского государства перед Европой, из которых следует, что европейцы «хотят» строить отношения с Беларусью, поэтому Лукашенко должен исполнять их указания. А депутат Европарламента Жозеф Доль даже пригрозил восстановлением антибелорусских санкций.

Польский телеканал «Белсат», вещающий в Беларуси, не устаёт трубить о «репрессиях», но не может выйти на нужный масштаб. Ведь и критики власти признают: на митинг, организованный оппозицией, вышло удручающе мало людей, милиции пришлось хватать случайных прохожих – «ботаников» с любимыми девушками, пенсионеров с тросточками, любителей распродаж, торопившихся за продуктами. А где, собственно, протестующие, если милиция задерживала минчан, которые, как говорится, ни сном ни духом? Где тысячи граждан под лозунгами «Баста!» и «Сыходзь!», куда они делись?

Подтверждает и Washington Post: оппозиции не удалось собрать «народный протест»: «Необычное зрелище в Минске: около тысячи человек вышли на улицы столицы протестовать против авторитарного руководства… Шествие было недозволенным, и официальные лица предупреждали демонстрантов, что лучше остаться дома. Но они всё равно вышли, их встретили милиционеры, вооруженные щитами и дубинками. Танки и солдаты ждали неподалеку». То ли журналисты Washington Post приняли водомёты за белорусские танки, то ли камера, как это всегда бывает в подобных случаях, отказала в момент съёмки, но документальных подтверждений ждущих сигнала танков и солдат издание не представило. Однако, согласитесь, статья с рассказом о танках выглядит гораздо интереснее, чем без них.

В The Guardian решили изложить происходящее в форме детектива: «Насилие осуществлялось спорадически, замаскированные милиционеры перекрыли главные дороги и бросались на протестующих, чтобы помешать формированию толпы». Маскировались милиционеры в форму с надписями ОМОН и «Міліцыя», но британскому журналисту в этом сложно было разобраться. А те, кто перекрывал дороги, вообще хорошо замаскировались щитами! По мнению The Guardian, протест в Минске был направлен против «руководства советского образца» и за права человека.

Французская Le Monde пишет о том, что митинг имел целиком социальный подтекст, а Washington Post называет его причиной «авторитарное руководство».

Не смолчал и отец украинской «революции достоинства» Джон Маккейн. Акцию оппозиции 25 марта он назвал «ярким проявлением демократических устремлений белорусского народа». Взял и поставил знак равенства между тысячей протестующих и 10-миллионным белорусским народом! Это и есть демократия по-американски для других стран: «народ» – это не всё население, а группа лиц, выражающих интересы западных «хозяев дискурса». «Лукашенко должен немедленно и без всяких условий освободить сотни граждан, задержанных и арестованных за осуществление своего основного права на свободу слова и собрания. Он должен уважать гражданские свободы граждан. Белорусский народ достоин свободы, которая даст возможность определить свое будущее. Правительство Беларуси должно ответить на справедливые требования народа», – провозгласил Джон Маккейн.

В мире стало нормой вмешиваться во внутренние дела других государств, поэтому американский сенатор так бойко перечисляет «долги» белорусского президента и ведёт речь о будущем белорусского народа (того самого меньшинства, которое в системе американских ценностей должно определять, как жить большинству). На Украине подобный финт Маккейну удался – сперва «украинский народ» совершил государственный переворот, потом принялся воевать с населением Украины: сжёг одесситов, пошёл войной на Донбасс, репрессировал тысячи украинских граждан. Однако об этом у Маккейна душа не болит: население в его понимании – не народ.

Уже после минских событий 25 марта «свободным» белорусским СМИ был дан сигнал раскручивать тему задержаний. Цифры менялись на глазах: если днём сообщалось о сотнях «жертв репрессий режима Лукашенко», то к ночи счёт шёл уже на тысячи. И это притом, что общее количество участников протеста в Минске, как показывает съёмка с высоты, выложенная ресурсом TUT.BY, вряд ли составило больше тысячи человек. Но не станут же Европейская служба внешнеполитической деятельности или сенатор Маккейн разбрасываться заявлениями по пустякам! Тут нужен масштаб! Нужна цифра хотя бы с двумя-тремя нулями, чтобы количество брошенных в лукашенковские застенки будоражило воображение американских и европейских поборников демократии.

К большому разочарованию застрельщиков белорусского майдана силы полиции не использовали даже красиво расставленные водомёты, не говоря уже об оружии. Осталось одно: изумлять мировую общественность количеством задержанных. В итоге к утру 26 марта «свободная пресса», ссылаясь на неизвестных правозащитников, остановилась на цифре 700. Однако эти данные, явно высосанные из пальца, тут же вступили в противоречие с данными правозащитников из центра «Вясна», в штаб-квартире которого в Дзень Волі были задержаны 57 человек (всех отпустили). На сайте «Вясны» выложен список «затрыманых ў Мінску 25-26 сакавіка» в количестве 307 душ, при этом против подавляющего большинства фамилий стоят пометки «выпусцілі», «выпусцілі без пратаколаў». Есть в списке и те, кто вообще так и не добрался до следственного изолятора: например, тот самый 80-летний дедушка с тростью, фото которого в окружении милиционеров явила миру служба «Радыё Свабода», сумел улизнуть. Как выяснилось, Ян Гриб – старый знакомец «Радыё Свабода», себя он называет «воинствующим националистом» и мечтает о возвращении Беларуси в лоно возрождённого Великого Княжества Литовского. И милиционерам Гриб хорошо знаком как постоянный участник националистических сходок. Одним словом, все друг друга хорошо знают, поэтому снимок «Радыё Свабода» удался. А вот в списке «Вясны» Ян Гриб явно лишний. И, судя по белым пятнам в сведениях правозащитников, не один он. По данным «Вясны», единицы задержанных получили по 12 суток ареста, ещё несколько человек дожидаются решения суда. Никаких сотен и тысяч нет в помине.

Параллельно с минскими событиями в Риме протестовали противники и сторонники Евросоюза. Полиция задержала 122 человека. Однако голоса Маккейна по этому поводу не слышно. И других западных голосов тоже.