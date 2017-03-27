Мария Максакова – внучка фашистского генерала. Как говорят: яблоко от яблони...

Беглую Марию Максакову сейчас принято жалеть. Дескать, беременная женщина овдовела. Денис Вороненков сбил бедняжку с истинного пути, заманил в Украину. Сочувствие к известной артистке заслонило на какое-то время объективную картину происходящего.

Между тем, не стоит забывать, что в любой семье муж – голова, а жена – шея. Куда повернется, туда голова и будет смотреть. Так что она вполне могла оказать на супруга правильное влияние, тем более, что сама тоже являлась депутатом ГД. Видимо, не захотела. Не сочла нужным.

На самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Не стоит думать, что Вороненков – единственный предатель и злодей. Максакова тоже хороша. И ее роль в позорном бегстве из РФ ни в коем случае не стоит умалять.

Журналистам «Экстресс-газеты онлайн» удалось выяснить, что Максакова буквально с рождения могла быть заражена вирусом нацизма и, как следствие, украинского свидомизма. Она неоднократно говорила, что является наполовину немкой. Ее отец Петер Андреас Игенбергс – гражданин ФРГ. Поэтому у Максаковой двойное гражданство: РФ и Германии.

Дядя отца Максаковой (а ее двоюродный дедушка) – известный фашист, ближайший сторонник Гитлера. В годы Второй мировой войны Вильгельм Йозеф Франц фон Лееб дослужился до звания генерал-фельдмаршала. Он служил в Генштабе, командовал блокадой Ленинграда. Перед ним была поставлена задача захватить и уничтожить непокорный город.

После войны он был судим как нацистский преступник, но отделался, можно сказать, только легким испугом. Поэтому быстро вышел на свободу и прожил в Баварии до 79 лет.

Понятно, что любой семье среди родственников встречаются разные люди, и не всегда какие-то преступники или маньяки оказывают влияние на потомков. Но, случается, что оказывают. Бывает, что через поколение человек, сам того не осознавая, начинает в чем-то копировать жизненный путь и установки кого-то из своих предков. Вести себя, как он. Что поделать – гены.

Так что нельзя исключать, что на решение Максаковой сбежать из России в Украину оказало влияние именно это давнее родство с фашистом. Как знать, может именно то, что в Украине возрождается фашизм, люди открыто зигуют на улицах, а националисты в почете, и оказало на решение Максаковой решающее влияние. Может, ей не давали покоя «лавры» двоюродного деда-фашиста и ей захотелось пойти по стопам родственника-гитлеровца? В современной Украине для этого открывались большие возможности.

Можно только догадываться о том, чем бы стала заниматься Максакова в Украине, если бы там не погиб ее супруг. Не исключено, что вступила бы в ряды нацистов и спустя несколько месяцев мы бы все смотрели по телевизору на то, как она лихо зигует вместе с ними и вопит: «Украина понад усе!» Известно, что нацистам важна сама идея возрождения фашизма. А в Украине это произойдет, или где-нибудь в Австралии – не важно. Главное – возможность продолжить дело двоюродного деда-фашиста, а заодно и Гитлера. А там уж и до идеи о мировом господстве и превосходстве арийской расы не далеко.