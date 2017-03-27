Мерзавец Лёха Навальный, повелитель «школоты»

Мне кажется, это всё, финиш – именно сегодня Мутный Лёха перешёл из категории аферистов в категорию мерзавцев, конченых людей.

«Ага, вот эти ребята!…» — с этих слов у уличного мага Дэвида Блейна начиналась «особая уличная магия». Алексей Навальный взял на вооружение тот же метод – найти побольше «ребят» и устроить с их помощью уличную магию. Особую такую, майданную.

Было бы смешно, но в Кампучии Пол Пота за несколько лет «школота» вырезала треть населения

Сегодняшние массовые акции оппозиции в различных городах России, казалось бы, не обещали продемонстрировать ничего нового: ни взрывного роста числа участников, ни каких-то новых лозунгов или идей, ни неожиданного креативного подхода к визуальной стороне протеста. Но, тем не менее, продемонстрировали – новым стал возрастной состав большинства участников. Кажется, саркастический шутка про «онижедети» была воспринята Навальным и его командой чересчур буквально…

Именно дети. Даже не молодежь, а просто и незатейливо – школьники, подростки пубертатного периода, всякая несовершеннолетняя гопота (обратите внимание на паренька в кепарике сразу за Вождём).

Сколько ему лет? 15? 16? Сколько лет прочим девчушкам и пацанятам?

Совершенно очевидно, что ни о какой «политике» тут говорить не приходится – оная есть удел граждан, совершеннолетних разумных людей с жизненным опытом, багажом знаний, грузом ошибок. Навальный, сделав упор на «карланов», окончательно расписался в собственном политическом фиаско: да – его идеи презираются и высмеиваются большинством сознательных взрослых людей, да – в его нехитрое трюкачество способна поверить только аудитория театра юного зрителя. Опросы молодых «борцов с коррупцией» продемонстрировали, что они вообще с трудом отличают функции президента от роли премьера, Думу от Совета Федерации, а мэра от губернатора. Полтора лозунга и две кричалки – вот и весь идейный багаж, но ведь этого вполне достаточно для тех, кого должны были, по задумке, избивать на радость CNN. Зато – «движуха», «стильно, модно, молодёжно».

Если верить подсчётам участников «митинговых» групп, то по Москве несовершеннолетних в них было порядка 20%, а на улице детишек было предсказуемо больше – у них, в отличие от взрослых, дел меньше, а времени и задора больше. Короче, от трети до половины сегодняшнего навальновского «актива» пришлось на пехоту «крестового похода детей».

Кстати, кто помнит, чем закончился тот, средневековый, поход? Тем, что тех из ребятни, кто не умер в пути, просто продали в рабство. До боли напоминает то, чем сейчас занимается Навальный – обмануть детей и использовать их как своих рабов, как «чернорабочих революции». Мне кажется, это всё, финиш – именно сегодня Мутный Лёха перешёл из категории аферистов в категорию мерзавцев, конченых людей.

Нет ничего более аморального и подлого, чем использовать «детей-солдат». Рекомендую, кстати, ознакомиться с книгой Захара Прилепина «Черная обезьяна», как раз на эту тему. Это грязно, разумеется, и перед самими детьми, множеству из которых «революционная молодость» и совсем не романтичные уголовные дела и травмы серьёзно поломают жизнь. Но это не менее подло и по отношению к тем, на кого науськивают безбашенных подростков. Оказывается, уже есть первая жертва сегодняшних «протестов» — полицейский, которого «ударили в полёте с ноги», получил тяжелую травму и умер в больнице. (UPDATE: К счастью, информация о гибели сотрудника не подтвердилась. Как сообщили в столичном ГУВД, он госпитализирован в лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой.) Да, если в прыжке въехать ногой в голову – не спасет и шлем, просто не выдержат шейные позвонки. Интересно, чем занимался молодой прыгун (ясно же, что на такую акробатику пенсионер не способен) – тэквондо?

Чем моложе человек, тем наивнее и категоричнее он относится к жизни. Наивнее – потому что пока ещё полагает себя почти бессмертным, а категоричным – потому что формирующуюся личность требует самоутверждения любой ценой. Самое страшное место – зона для «малолеток» или район, где беспредельничают подростковые банды. «Малолетки» были тараном Майдана, все эти «онижедети» убивали «беркутовцев», пытали пленных бойцов ВВ. «Малолетки» привели к власти Пола Пота и забивали людей мотыгами за очки на носу. Вот они, полпотовско-навальновская безусая гвардия, на фото в начале статьи.

И, разумеется, главный расчет навальнистов был на подставу – на красивую картинку избиения «онижедетей» «псами кровавого режЫма». Детей не жалко, а политический капиталец – растёт. И в этом плане, нужно особо отметить архикорректную работу полиции – силовых мер было ровно столько, сколько минимально необходимо. Фотосета «избиения младенцев» не получилось.

Кажется, облом «крестового похода детей» — это финал «навальнизма». Последний липовый козырь не сыграл. А шулера сейчас будут бить канделябрами.