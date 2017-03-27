Между уборкой и севом

Многие автомобилисты, проезжающие по автодороге в сторону Шира, в районе своротка на село Сонское, сбавляют скорость. Некоторые останавливаются, выходят из автомобилей и фотографируют увиденное. А видят они картину для нынешнего времени года, действительно, удивительную: в полях работают зерноуборочные комбайны...

Заниматься уборкой зерновых в марте — дело для Хакасии и правда прежде невиданное. Тем не менее это происходит. И происходит, как говорится, не от хорошей жизни.

Осень прошлого года для аграриев республики выдалась непростая. Уборочная страда набрала хорошие темпы, урожай намечался небывалый. Но тут вмешалась природа, напомнив всем и каждому, что Хакасия является зоной рискованного земледелия. С августа пошли затяжные дожди, прибившие хлебные колосья к земле. Короткие погожие деньки не прибавляли настроения хлеборобам: под сентябрьским солнцем почва не успевала подсохнуть, из-за распутицы техника в полях нормально работать не могла. А затем пришёл октябрь со снегом и первыми морозами. И часть неубранного урожая осталась в полях, до весны.

Да-да, именно до весны, потому что аграрии всё-таки питали надежду на спасение хотя бы части утраченного урожая. И ранняя весна 2017 года эти надежды, к счастью, оправдала.

С 16 марта начали уборку прошлогоднего, оставшегося под снегом урожая в ООО «Сонское» Ширинского района. По словам исполнительного директора предприятия Артура Гюнтера, в 2016 году хозяйством было посеяно 3356 гектаров пшеницы и 1212 гектаров овса. Практически 50 процентов урожая в октябре прошлого года ушло под снег. Тогда же, осенью, было принято решение перенести уборку на весну. В истории сельскохозяйственного производства Хакасии это произошло впервые.

— Мы, правда, не представляли себе, как это будет происходить, — рассказывает Артур Гюнтер. — Ведь такой уборки никогда не было. Но как только тёплые дни наступившего марта уменьшили снежный покров, вся наша уборочная техника тут же вышла на поля.

На начальном этапе на уборке было занято 13 комбайнов. Кроме зерноуборочных машин ООО «Сонское» на полях трудилась также техника из хозяйств «Целинное», «Борец» и «Восток». Сейчас работает девять комбайнов, так как часть техники перешла в отделение «Борец» (ООО «Целинное») — там убирают попавший под снег овёс. Всего на сегодня в распоряжении ширинских аграриев на уборке прошлогоднего урожая занято 19 единиц зерноуборочной техники. Кроме этого работают грузовые машины.

При удачном раскладе руководство ООО «Сонское» планирует убрать полторы тысячи гектаров пшеницы и тысячу гектаров овса. К настоящему моменту убрано более 500 гектаров пшеницы и 350 гектаров овса.

— Осенью урожайность составляла 25 центнеров с гектара. Сейчас — 15, — рассказывает Артур Гюнтер. — Однако радует, что качество зерна, несмотря на зимовку, хорошее, продовольственной кондиции. Такую оценку дали по итогам проведённых лабораторных исследований. Часть урожая, конечно, уйдёт на фураж, но это тоже неплохо. Главное — собрать и разместить его на складах. Ведь в скором времени придётся прекратить уборку, так как уже постепенно повышаются не только дневные, но и ночные температуры. Грядёт весенняя распутица.

Сельчане продолжают работать и надеются на лучшее. В последние недели уборка на полях ООО «Сонское» шла весь световой день, без выходных. Этому способствовало отсутствие снега и пока ещё подмёрзшая почва. Но уже в конце текущей недели работать технике здесь, скорее всего, можно будет только или рано утром, или поздно вечером. Днём, по «раскисшей» земле, комбайнам убирать станет сложно. А грузовым машинам передвигаться по таким полям и вовсе невозможно. К тому же поскорее заканчивать эту необычную уборочную страду аграриев заставляет и скорый сев.

— Подготовка к посевной в нашем хозяйстве идёт полным ходом, — уточняет Артур Гюнтер. — Зерновыми планируем засеять 4,5 тысячи гектаров и 1,2 тысячи гектаров — на сенаж. Семенным материалом обеспечены полностью, запчастями и ГСМ тоже.

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