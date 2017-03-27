Миссия — нести добро и свет

Пышные букеты цветов, счастливые лица награждаемых, радостный Виктор Зимин и гордая за своих подопечных министр культуры Светлана Окольникова. 24 марта, в преддверии Дня работника культуры, в правительстве Хакасии прошёл торжественный приём.

Сотрудники муниципальных и республиканских учреждений культуры — из числа тех людей, что непременно вкладывают в свою работу частичку души и радуются, когда видят плоды своей творческой деятельности.

Преподаватель Аскизской детской школы искусств Леонид Канзычаков так и сказал: «Когда дети с нашей помощью выбирают свой путь, побеждают на разных конкурсах, да просто находят занятие, которое приносит удовлетворение, мы счастливы, значит, не зря работаем».

Труды работников культуры оценил и глава Хакасии. «В этой сфере трудятся яркие, талантливые, преданные своему делу творческие люди, многие сегодня присутствуют в этом зале. На ваших плечах высокая миссия — нести в этот мир доброе, светлое, интересное и самое важное. Своим творчеством и трудом вы создаёте настроение людям, раскрываете новые таланты, вносите неоценимый вклад в укрепление межнационального мира. Вы помогаете сберегать, приумножать самобытные обычаи и традиции нашей земли, богатое историческое наследие. Вы сохраняете самое ценное и передаёте это следующим поколениям, спасибо за ваш вклад в развитие республики», — сказал Виктор Зимин в своём приветственном слове.

Первыми награды получили те, кому присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия». Это преподаватель хора Аскизской детской школы искусств Татьяна Каменщикова, директор Хакасского республиканского национального музея-заповедника Виктория Кулимеева, директор Абаканской централизованной библиотечной системы Надежда Мальцева и художественный руководитель детской концертной студии — детской филармонии Марина Штарк.

Самая большая мечта Марии Штарк — чтобы каждый ребёнок изучал музыку с малых лет: «Нельзя детям говорить, что они не талантливы или чего-то не умеют».

— Детей просто нужно учить. Недавно созданная в Хакасии детская филармония как раз и займётся культурным воспитанием. Мы хотим, чтобы в каждом муниципалитете было отделение нашей организации, тогда удастся привлечь к музыке, танцам, театральному искусству ещё больше ребят, — поделилась планами Марина Штарк.

Почётное звание «Заслуженный художник Республики Хакасия» получил ветеран органов внутренних дел Виталий Кызласов. Майор полиции в отставке написал портреты всех сотрудников МВД по Хакасии, погибших при исполнении служебного долга. Особое внимание художник уделяет графике и живописи. Каждая его работа пронизана безграничной любовью к родной земле.

Почётные грамоты Республики Хакасия, благодарности главы Хакасии также нашли своих героев.

Денежные поощрения — по 100 000 рублей — получили лучшие сельские библиотеки и Дома культуры.

Директор Большеербинского ДК Евгения Малофеева уже знает, на что потратит выигранные в конкурсе средства: купит музыкальное оборудование. «Оно нам просто необходимо. Приобретём хороший микшерский пульт и колонки, думаю, денег хватит. У нас много кружков, ансамблей, где поют люди всех возрастов, есть театр, КВН, поэтому без профессиональной аппаратуры не обойтись. Сама я работаю в ДК уже 25 лет. Это — моя жизнь. Очень приятно, что нас отметили, будем расти и дальше», — пообещала она.

Пять лучших работников культуры из сельских поселений получили сертификаты на 50 000 рублей.

— Хотел бы сказать отдельное спасибо тем, кто работает в сёлах. Благодаря вашим усилиям жители стали уважать то место, где они живут. Я понимаю, что без поддержки государства культуре трудно развиваться. Поэтому мы продолжим ремонтировать и строить дома культуры, школы и закупать необходимое оборудование, — сказал Виктор Зимин.

Приятным подарком для всех собравшихся стали выступления заслуженного артиста Республики Хакасия и Республики Алтай Артура Марлужокова и солиста республиканской филармонии Даниила Тарасова.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







