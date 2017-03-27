Почему Владимир Путин назначил Эльвиру Набиуллину на пост главы Центробанка

В прошлом году британский журнал Euromoney признал Эльвиру Сахипзадовну лучшим главой ЦБ в Европе. И действительно, справиться с таким количеством проблем, разом обрушившихся на Россию, было, наверное, непросто.

Сама личность и действия главы ЦБ вызывают как критику, вплоть до обвинений в шпионаже и подрыве российской экономики, так и положительные отзывы. Не будем рьяно отстаивать какое-либо из этих мнений, а просто оценим факты.

Начиная с 2014 г. экономика нашей страны подверглась сразу нескольким сильнейшим ударам: падение цены на нефть, ввод экономических санкций и, как следствие, скачок почти в 3 раза стоимости доллара и евро.

При этом сама покупательная способность рубля осталась на прежнем уровне, хотя, казалось бы, продажа нефти — едва ли не основной наш доход, так почему не произошло обрушения? И ведь доллар с 30 р. подскочил до 80-90 р., а в некоторых регионах иногда достигал 100 р.

В реальных же покупательских рублях это выглядело следующим образом: баррель нефти стоил $120*30=3600 рэ, а стал $40*90=3600 рэ. То есть, не поменялось ровным счётом ничего, плюс-минус 2-3 рубля в расчётах роли не играют в данном случае, важна сама тенденция.

Более того, иностранные туристы в тот период валом хлынули в Россию, потому как дёшево отдыхать-то, почти в три раза дешевле, чем раньше! И это смогло частично компенсировать отток капитала на $156 млрд, который получился к концу 2014 г.

Далее началась «шоковая терапия», которая ударила по реальному экономическому сектору, но смогла спасти всю финансовую систему страны: за период 28.04.2014 г. по 16.12.2014 г. ЦБ поднимает ставку с 7,5% до 17%! Рубль ушёл в свободное плавание, а крупные инвесторы восстановили пошатнувшееся было доверие к Центробанку и системе в целом. Сегодняшняя ставка составляет 10%, что тоже является показателем верного курса, выбранного главной финансовой структурой.

Началась масштабная зачистка банковского сектора от недобросовестных ростовщиков, которые взяли за правило кредитовать всех, кому не лень, включая безработных и беспаспортных, выбивать долги криминальными методами 90-х, а потом слёзно просить помощи у ЦБ на том основании, что все деньги раздали, а теперь банк на грани кризиса. На сегодняшний день более трёх сотен банков лишены лицензий, в отношении многих банкиров возбуждены уголовные дела, а АСВ изыскало, не без помощи ЦБ, конечно, возможность поднять страховую сумму с 700 т. р. до 1400 тыс., в два раза.

Когда иностранный SWIFT в открытую заговорил об отключении РФ от своей системы, а Visa и Mastercard несколько дней не обслуживались в некоторых регионах страны, моментально было принято решение об экстренном создании собственной платёжной системы «Мир». На сегодняшний день порядка 90% терминалов готовы принять карты «Мир», а всего держателей карт около 2,5 млн человек. Тут лично у меня лишь один вопрос: почему к этому решению не пришли лет 10 назад?

Ну и сугубо практический подход: я помню дефолт 98-го, помню кризис 2008-го. Тогда это действительно реально ударило по карману, например, моя з/п на РЖД в 2008-м упала с 800 р/д, до 350 р/д. А в текущих условиях, я как покупал мясо на рынке по 240-250 рэ, так и покупаю. Ну, в 2013-м было по 220 р., но рост на 30 р. за 4 года — это мелочи.

Да и зарплаты, хоть и не так быстро, как хотелось бы, но растут, правда, не успевают они за тарифами ЖКХ. Но Эльвира Сахипзадовна коммунальными услугами не занимается, поэтому адресовать ей в вину заоблачные платёжки, как любят делать некоторые деятели, просто глупо.

В однозначный плюс можно записать поддержку АПК. Программы субсидирования и льготного кредитования фермерских хозяйств в целях обеспечения программы импортозамещения дали свои плоды, о чём могу судить напрямую, живя в самом что ни на есть аграрном крае.

Критики, кстати, в отношении этих программ выливается очень много, но связана она, как обычно оказывается, не с нежеланием ЦБ и подведомственных ему структур выдавать кредиты на человеческих условиях, а с требованиями коррумпированных чиновников и банкиров на местах: хочешь получить — подмажь.

Исходя из вышеизложенного, считаю, что мы действительно без фактических потерь прошли сложный период 2014-2016 гг., и не последнюю роль в этом сыграла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Поэтому выдвижение её на новый срок можно считать вполне оправданным.