Пожар в Москве: Чеченец спас семь человек

Днем 22 марта крупный пожар в девятиэтажном доме на северо-востоке Москвы унес жизни двух человек. Девятнадцать жильцов многоэтажки на улице Изумрудной 46 корпус 3 удалось спасти. Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" уроженец Чечни Анзор Чантиев, ставший очевидцем и участником трагических событий, дым от пожара был виден за несколько километров.

- В тот день я проезжал мимо вместе со своим другом. Мы увидели клубы дыма и остановились, а когда услышали слова женщины, которая кричала, что в квартире погибает ее ребенок, не смогли не помочь. В горящие квартиры на втором этаже бросились мы - чеченцы и дагестанцы, а также скинхеды, которые тоже случайно оказались рядом. Никто не думал о конфликтах, помогали друг другу, - рассказал Анзор.

Когда Чантиев оказался на месте трагедии, там находились всего пара машин спасателей, остальные были в пути. Мужчины помогали друг другу забраться на козырек дома, а оттуда в квартиры, чтобы проще было вывести людей из горящих квартир.

- Нам удалось спасти человек 6-7. Двое все же погибли. По словам спасателей, один скончался в самом начале пожара. Когда меня спрашивают, было ли в тот момент страшно, я честно признаю, что нет. Дело в том, что я жил в Грозном во время войны, насмотрелся на взрывы и пожары, меня таким уже не испугать, - объяснил Анзор.

По данным МЧС России, пожар охватил четыре квартиры в многоэтажке на улице Изумрудной, а это более 300 кв.м. В жилищах людей повреждены межкомнатные перегородки. Из здания эвакуировали более 60 человек. 9 из них оказались в больнице. В ликвидации трагедии приняли более 200 спасателей и 70 единиц техники.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с газовой плитой при готовке. Предположительный виновник трагедии был пьян и забыл выключить газ.