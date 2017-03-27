Протесты в Минске под копирку госдепа. Детальный разбор полётов

По вчерашним Минским движухам. Посмотрел я кучу оперативных видео, освещение событий в «оппозиционных» (читай «грантоедских») СМИ, полазил по тематичским пабликам в соцсетях. И по результатам обработки всей этой информации готов выдать свой анализ.



1. Спецура сработала на опережение. Ещё накануне арестовали 26 вооружённых «змагаров» из так называемого «Белого легиона» (а на Украине был «Белый молот», с фантазией у пиндосов туго) с целым арсеналом огнестрельного и холодного оружия.

Кроме того, были заблаговременно арестованы некоторые из лидеров «либеральной оппозиции». То, о чём я несколько недель кричал в конце 2013 и начале 2014 года на Украине – брать лидеров в тёплых постелях (потому что никто из них в палатках на майдане не ночевал).



2. Народ выступления националистов и либералов (как вообще их различают, кроме названий?) не поддержал. Пришло жалких пару сотен человек, и практически всех их свинтили.



3. Винтили подчёркнуто аккуратно. Если кто-то падал на землю, его поднимали и несли. Не избивали, не тянули по земле, а буквально носили на руках. Боты в соцсетях визжали про "звыряче побыття", но нигде ни одного такого факта не зафиксировано - ни на фото, ни на видео.



Деуачка рыдаит, патамушта палюбила ымбицыла



В некоторых местах специально обученные провокаторы падали на землю, изображая из себя жертв, хотя их никто не бил. В это время другие специально обученные люди, обычно девушки, начинали истошно визжать, изображая «ужас от зверств тирании».



Очень характерное фото: спецназовец помогает такой кликуше подняться, а десяток «неполживых журналистов» фиксирует «зверства рижыма»



На одном из оперативных видео видно, как к такой визжалке подошёл милиционер и сказал «Будешь орать, заберу в автозак» и она сразу успокоилась.



С креативом у минских майданутых тоже не сложилось. Совсем без фантазии





«Журналистов», кстати, было больше, чем протестующих



4. Красные куртки. Большинство задержанных спокойно проходили к автозакам, не оказывая сопротивления.



Совершенно спокойно, никто никого не бьёт



Однако «бригадиры» и «десятники», одетые в красные куртки (как и на Украине и в Армении, повторюсь – совсем плохо у американцев с фантазией) получили инструкцию, что должны «держать точку», за которой они закреплены, иначе не получат премиальных. Поэтому эти падали на землю и их можно было только унести.



Волокут «десятника»



Кстати, на видео при задержании этого десятника как раз визжит парочка специально обученных истеричек (на 2:05).





Это, ребятки, ни разу не «стихийный народный протест». Это поставленный и срежиссированный спектакль (в том числе потому, что на социальный протест не приносят националистических флагов), который просто сорвали оперативными действиями белорусских правоохранителей.



5. Активность в соцсетях. Специально потратил часа два на общение в профильных пабликах в соцсетях. Половина (если не больше) активно призывающих там майданить – это майданоботы из Украины. Которые легко просчитываются и зачастую палятся сами (и характерным рагульским суржиком, и некоторыми своими специфическими высказываниями).

Майданутым просто обидно, что они одни сидят в полной заднице, поэтому они призывают майданить и соседей (ну и 5 гривен за 1000 знаков в условиях тотальной безработицы – тоже деньги, можно полбуханки хлеба купить).



6. Несколько человек пыталось мне доказывать, что есть реальные причины для протеста, в том числе и «закон против тунеядцев». Не спорю, причины есть. И закон сырой.

Но

а) если вам не нравится закон в его текущей редакции, то нужно не скакать, а предложить свой вариант. Современные средства социальной коммуникации это позволяют. Потому что бороться с «зарплатами в конвертах» нужно, это на благо самих людей (работающие в «тени» не получат нормальных пенсий);

б) недовольные позволили оседлать свой протест майданным проходимцам из числа «змагаров» и грантоедских либералов (как в России дальнобойщики позволили влезть в свои протесты против «Платона» либероидам Навального, которые всё и слили). Сами виноваты.



В общем, налицо очевидная попытка майдана – со всеми его шаблонами, методичками, клише и оргструктурами. К счастью, пока неудачная.

Завтра вас будут пытаться шатать на «онижебабушек побили». Не введитесь.



Тут майданные паблики пытаются ехидничать:



Странно, но успешный майдан по свержению «злочинной влады» вна Украине не повысил ВВП, не запустил заводов и не создал рабочих мест. Скорее наоборот. И привёл к власти клоунов. Кровавых клоунов.