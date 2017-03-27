Пётр Порошенко официально продал «Украину» на иголки

Правительство Украины готовит крейсер проекта 1164 к продаже после снятия вооружения для погашения долгов перед работниками ГП «Завод им. 61 коммунара». Об этом заявил первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь во время пикета, который проводили рабочие-«коммунаровцы» с требованием возврата многомиллионных долгов по зарплате, сообщают местные СМИ.

По словам замгубернатора, после решения о «демилитаризации» крейсера, с него будет снято вооружение и военное оборудование, а корпус и турбины будут проданы.

— У вас стоит крейсер «Украина», есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется, — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы, — сказал Вячеслав Бонь.

— Указ президента подписан, но все время этот вопрос не двигался и табанился. В середине декабря проект решения Кабмина отправлен на согласование. В данный момент Минэкономразвития разослало на согласование этот проект в четыре организации. «Укрборонпром» и Минобороны его уже согласовали без замечаний. Сейчас остается Министерство финансов и Министерство юстиции, — отметил Бонь, передает николаевский Центр журналистских расследований.

На 1 марта 2017 года долги по зарплате на заводе имени 61 коммунара составляют 51 миллион гривен. Профсоюзы обратились к руководству области с просьбой повлиять на ситуацию с долгами, ведь с 2014 года сотрудникам предприятия задолжали 51 млн грн. Также они просят принять меры по загрузке предприятия работой и участие в областных инвестиционных проектах.

Работники завода просили представителя областной власти назвать конкретные сроки, когда им вернут долги по зарплате, однако, по словам Боня, этот вопрос не в компетенции облгосадминистрации и зависит лишь от правительства.

Ракетный крейсер пр. 1164, шифр «Атлант», был спущен на воду как «Адмирал Флота Лобов», долгое время носил имя «Украина», два года назад был его лишен.

Крейсер, который заранее назвали «убийцей авианосцев», спущен на воду в 1990 году, простоял у заводской стенки 25 лет. Последние годы его содержание обходилось заводу в более чем в 6 млн грн.

Готовность крейсера более 75% (не хватает тяжелого вооружения, которое производит РФ), но продать его невозможно, поскольку по соглашениям сделать это можно только при согласии России.

Корабли такого класса могут заинтересовать только Китай и Индию, представители которых не раз посещали крейсер, но о реальной их заинтересованности ничего не известно.

Украина заявляет о нецелесообразности использования тяжелого крейсера в рамках решения задач охраны своих территориальных вод в Черном море. Так, командующий ВМСУ Сергей Гайдук уже в 2015 году высказывал уверенность в необходимости продажи крейсера.

В 1992 году в Николаеве на стапеле ЧСЗ (Черноморский судостроительный завод – прим. ред.) был распилен на металл атомный авианосец «Ульяновск», металл после этого несколько лет не могли реализовать.

В 1993 году тяжелый авианесущий крейсер «Варяг», также построенный в Николаеве, был продан в Китай под строительство плавучего развлекательного центра, но был там достроен и введен в состав ВМФ Китая под именем «Ляонин».

Ракетный крейсер «Украина» уже второе десятилетие стоит у причальной стены ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», где был построен в 1984 году по заказу ВМФ бывшего СССР. В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996-м его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. В 2000–2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, однако позже была признана нецелесообразность такого шага. Сейчас крейсер остается на балансе завода-изготовителя.