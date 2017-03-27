Ранененый полицейский на акции протеста в Москве: дело передано в центральный аппарат СК

27.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Ранененый полицейский на акции протеста в Москве: дело передано в центральный аппарат СК

Дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции в Москве передано в центральный аппарат СК, сообщила журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

По информации следствия, 26 марта в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные умышленно нанесли множественные удары неустановленном предметом в область головы.

"По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции в Москве (статья 317 УК РФ) передано в производство Главного следственного управления СКР", — сказала Петренко.

По информации ГУ МВД по Москве, в ходе несанкционированной акции в центре столицы в воскресенье были задержаны около 500 человек, они доставлены в отделения для составления протоколов. Один сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму в ходе обеспечения общественной безопасности, сообщили в МВД.

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