Сирия: Американцы ведут к расчленению страны и дестабилизации Турции

Принципиально новый поворот на севере Сирии. Американцы там меняют не то что тактику - стратегию. На 180 градусов. Это Трамп. Стратегия США на Ближнем востоке и Сирии после уничтожения ИГИЛ. В ситуации в регионе разбирался Дмитрий Киселёв

