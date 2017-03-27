Сирия: Американцы ведут к расчленению страны и дестабилизации Турции

27.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Сирия: Американцы ведут к расчленению страны и дестабилизации Турции
 
Принципиально новый поворот на севере Сирии. Американцы там меняют не то что тактику - стратегию. На 180 градусов. Это Трамп. Стратегия США на Ближнем востоке и Сирии после уничтожения ИГИЛ. В ситуации в регионе разбирался Дмитрий Киселёв
 

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