Сирия: как США собираются противостоять своим партнёрам по НАТО – Турции

Сирийский город Манбидж, расположенный на границе с Турцией, оказался в окружении американских военных. США намерены воспрепятствовать наступлению войск Турции, которые не устраивает, что после освобождения города от боевиков ИГ* контроль над Манбиджем установили курдские отряды народной самообороны — главный союзник Америки в Сирии. В конфликте оказались замешаны две страны НАТО, курды и сирийская оппозиция. По мнению экспертов, эта ситуация может окончательно рассорить Анкару и Вашингтон. Корреспондент RT Лиззи Филан побывала в городе, за который спорят стороны конфликта, и выяснила мнение местных жителей.

* «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.