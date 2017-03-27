Сирия: Русские танки спасают экипаж от американских ракет TOW

Медиа-крыло исламистской группировки «Джейш Аль-Изза» обнародовало сразу 2 видеоролика, на которых якобы показаны попадания американских ракет из ПТРК TOW в танки Т-90 в ходе боев в провинции Хама.

Первое видео имеет просто фантастическое описание:

«Джейш Аль-Изза» одной ракетой TOW уничтожила танк модели T-90 и поразила другой танк к югу от города Маардес» (данный город захвачен бандами и на него наступают Сирийские войска).

Реально же на кадрах показано попадание ПТУР в один танк Т-62М, при этом ракета не смогла его уничтожить, члены экипажа выбежали из боевой машины, а танкисты из второго танка также от испуга выпрыгнули из люков и убежали, не дожидаясь, когда и их танк подвергнется атаке.

Второе видео «Армии Славы», входящей в состав «Свободной сирийской армии», озаглавлено:

«На канале Russia Today показали как „Джейш Аль-Изза“ уничтожила танк Т-90 у селения в Хаме» (это видео более полное, нежели опубликованное боевиками днем ранее, которое и показали на «РТ Арабик».

На этих кадрах также показан уже другой Т-62М, который снова выдержал попадание американской противотанковой ракеты и спас свой экипаж.

Т-62М относительно недавно были доставлены из России и пополнили арсеналы Сирийской Арабской Армии. По данным арабских СМИ, атакам TOW подверглись танки 5-го Армейского Корпуса САА, который готовят российские военные.

На модернизированные танки Т-62 установлены резинотканевые бортовые противокумулятивные экраны, а на башнях стоят защитные металлополимерные блоки. Эти дополнительные средства существенно нейтрализуют кумулятивную струю противотанкового вооружения.

Военные эксперты высказывают предположения: наиболее вероятно, что в обоих случаях танки получили повреждения, которые могут быть устранены после ремонтных работ, а бронемашины смогут продолжить свой боевой путь в борьбе с терроризмом в САР.