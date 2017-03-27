Сирия: Хама, правительственная армия стабилизировала фронт





Военная ситуация в Северной Хаме к 27.03.2017



Несмотря на то, что после прорыва боевиками фронта, снова раздавались уже известные крики про "Асад проиграл", "фронт разваливается", "пора бежать", ситуация развивается более предсказуемо в русле аналогичных боев сентября 2016 года.

Прорвав фронт САА, конгломерат группировок боевиков на первом этапе успешно развивал наступление на юг к столице провинции, достигнув значительных оперативных успехов - были взяты Суран и Хаттаб, а так же создана угроза взятия Михрада, Маана и Комхана.

Противник пытался на стадии развития успеха решить следующие задачи:

1. Окружить гарнизон Михрада.

2. Добиться взятия Комхана и выхода непосредственно к оборонительному обводу вокруг столицы провинции.

3. Окружить и взять Маан.

Сирийцы и их союзники практически сразу начали предпринимать ответные меры. Под Хаму переброшены серьезные подкрепления из Дамаска, Хомса и Алеппо (в последнем случае это уже привело к снижению темпов наступления САА против Халифата). Перебрасываемые войска вводились в бой по частям, чтобы затормозить наступление боевиков на юг, что вылилилось в ожесточенные встречные бои в районе Хаттаба, Арцеха и Комхана, которые продолжаются уже несколько дней.

Ввод резервов в бой по частям с одной стороны позволил оперативно реагировать на действия боевиков, но с другой стороны не позволял добиться полной эффективности их использования.

Результат этих боев остался в целом неопределенным - боевики удержали за собой Хаттаб и Арцех, но потерпели сокрушительное поражение в боях у Комхана, где местный гарнизон при поддержке "Тигров" отразил 3 попытки штурма.

В итоге - продвижение боевиков к столице провинции резко замедлилось, хотя о полной стабилизации фронта говорить пока рано.

В районе Михрада, боевики пытались устроить клещи, отрезав город от остальной территории контролируемой САА. Эта попытка на данный момент пресечена. Группа которая пыталась обходить город с севера, была оттеснена силами гарнизона города, а южная обходящая группа получила встречный контрудар у Марзафа, что снизило угрозу окружения города, который нависает на флангом боевиков наступающих на Хаму. В районе Марзафа до сих пор продолжаются тяжелые бои, в которых армия пытается полностью ликвидировать угрозу с этого направления. На 16 часов поступают сообщения, что САА освободили Марзаф.

В районе Маана, попытка наступления боевиков захлебнулась. Более того, за счет подошедших резервов, была отбита деревня Каукаб, контроль над которой создавал предпосылки для окружения Маана, являющегося важным форпостом САА в восточной части Эль-Латминского выступа.





На этих картах хорошо видна потеря динамики наступления боевиков. Встречные контрудары у Арцеха и Хаттаба явно сыграли свою роль.

В итоге, к 27 марта наступление боевиков потеряло темп, сил на повсеместное развитие успеха у них оказалось явно недостаточно, поэтому подходящие к фронту резервы САА достаточно эффективно помогают его стабилизации. Помимо "Тигров", среди пребывающих подкреплений отмечены "Соколы пустыни" и "5-й легион", а так же отряды "Хэзбаллы".

В силу меняющегося баланса сил, боевики стремятся использовать сохраняющуюся инерцию наступления, чтобы сконцентрировав силы на паре направлений, проломить основную линию обороны САА к северу от Хамы. Массированные атаки у Комхана показывают, что "Ан-Нусра" и Ко не отказались от идеи добиться более решительной победы, но в нынешних условиях это упорство может выйти боевикам боком, впрочем, схожей тактики они придерживались и в ходе попыток прорвать блокаду Алеппо. Планированием операций в Хаме со стороны боевиков занимаются по сути те же самые люди, поэтому в действиях боевиков прослеживается определенный шаблон.

В случае стабилизации фронта и прекращения наступления боевиков, силы САА в провинции + подошедшие резервы получат возможность выбрать одно из направлений для контрнаступления.

1. Вариант минимум. Оттеснять противника от Хамы путем прямолинейных операций против Марзафа, Хаттаба и Сурана с перспективой их освобождения в течении 1-3 недель. Этот вариант менее амбициозен, но с высокой степенью вероятности позволит сирийцам постепенно вернуть утраченные позиции последовательно реализуя превосходство в живой силе, технике и авиации.

2. Вариант максимум. Удерживая фронт к северу от Хамы. Сосредоточить группировку танков и мотопехоты в районе Маана или Михрада и нанести рассекающий удар по растянутому флангу боевиков в тыл группировки боевиков в районе Хаттаба, Арцеха и Комхана. При поддержке авиации, такое наступление может иметь серьезные шансы на успех, с учетом того, что боевики ввели в бой практически все свои оперативные резервы.

Но это скорее расклад на перспективу. Для начала надо полностью погасить инициативу боевиков и вынудить их перейти к обороне, тем более, что потерпев ряд тактических неудач, боевики наверняка попробуют вытащить из Идлиба еще какие-то резервы, чтобы либо повторить удар у Комхана, либо направить все силы для срезания Маанского выступа с целью обезопасить свой фланг. Так что о полном преодолении кризиса говорить пока рано, ситуация все еще неустойчивая и достаточно легко может осложниться.



Разумеется. на данном этапе бои в северной Хаме не только сковывают развитие наступления САА к востоку от Алеппо, но и затрудняют реализацию более амбициозных планов связанных с продвижением в провинцию Ракка, где США с курдами постепенно развивают успех у Табки, продолжая гнуть линию на окружение столицы Халифата.



Стоит так же отметить, что в соц.сетях распространяют слух о том, что имел место френдли-файр, когда ВКС РФ ошибочно отбомбилась по позициям "Тигров" и там были убитые и раненые. Официальных подтверждений этому пока нет, но полностью конечно такой вариант исключать нельзя, в условиях подвижной линии фронта и быстро меняющейся обстановки. Но впрочем, возможно это просто вброс.



Фотографии





Сирийские генералы планируют предстоящие операции. Сухейл как главный "пожарник" среди них.





Сбоку притаился российский военный советник.









Реальная карта вклинивания боевиков в Северой Хаме. Судя по всему сделана она еще до контрудара у Каукаба.









Боевики убитые в боях к Комхана.









А это уже сириец погибший при отражении штурма Комхана.





САУ "Гвоздика" боевиков в боях у Марзафа.









Бои под Марзафом.













Свежие подкрепления в Хаму.

















Бои к северу от Хамы.













































