Смертельный «Выбор». Почему люди травят себя интоксикантами и кому это выгодно? Часть 1

27.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Смертельный

Первая часть фильма посвящена социально-психологической запрограммированности вредных привычек, а так же корыстным интересам, носителям которых выгодно, чтобы люди отравляли себя табаком, алкоголем и другими ядами. Для освещения темы используются фрагменты художественных фильмов, экскурсы в историю, свидетельства известных политиков и статистические данные разных лет.

Попродюсер фильма "Смертельный "Выбор". Почему люди травят себя интоксикантами и кому это выгодно? Часть 1 выбор" YouTube канал "Трезвый образ жизни": https://www.youtube.com/user/ZaZOGabl...

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