Первая часть фильма посвящена социально-психологической запрограммированности вредных привычек, а так же корыстным интересам, носителям которых выгодно, чтобы люди отравляли себя табаком, алкоголем и другими ядами. Для освещения темы используются фрагменты художественных фильмов, экскурсы в историю, свидетельства известных политиков и статистические данные разных лет.

Попродюсер фильма "Смертельный "Выбор". Почему люди травят себя интоксикантами и кому это выгодно? Часть 1 выбор" YouTube канал "Трезвый образ жизни": https://www.youtube.com/user/ZaZOGabl...