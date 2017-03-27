США ради продолжения войны задумали расчленить Сирию

Принципиально новый поворот на севере Сирии. Американцы там меняют не то что тактику — стратегию. На 180 градусов. Это Трамп. Если еще в декабре США подписывались под резолюцией Совбеза ООН №2336, в которой подтверждается "твердая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской арабской республики", то сейчас, похоже, Америка, не заявляя публично о своих целях в Сирии, решает расчленить страну.

20 марта в Японии министр обороны России Сергей Шойгу говорил о том, что на повестке уже "постконфликтное урегулирование в Сирии". "На наш взгляд, пришло время начать разговор о постконфликтном восстановлении объектов в Сирии и участии в этом большой международной коалиции", — отметил Шойгу.

То есть он исходит из того, что дни террористов из варварского псевдохалифата сочтены и надо активизировать переговоры о внутреннем устройстве страны, создав еще и для восстановления Сирии большую международную коалицию. Американцы согласны. Но лишь с тем, что постконфликтный расклад делается уже сейчас. Восстанавливать же они ничего не собираются. Как бы отвечая Шойгу, уже 22 марта из США госсекретарь Рекс Тиллерсон заявляет: "Как коалиция мы не занимаемся строительством государств или восстановлением".

А в канун этого заявления США выбрасывают в Сирии с воздуха десант своего спецназа южнее реки Евфрат, да еще прихватывают в свои вертолеты подразделения курдов. Параллельно на сетевом ресурсе "Голос Курдистана" появляется сообщение — без всяких ссылок на источники, но, тем не менее, совершенно определенное — что США и руководство сирийских курдов согласовали границы курдской автономии на территории Сирии. Такая автономия, как видно, будет учреждена и признана Соединенными Штатами сразу после взятия городов Ракка и Эс-Саура (он же – Табка).

Кроме того, "Голос Курдистана" сообщает и о том, что американцы нарисовали границы нового государства — Единого Курдистана — на территориях Ирака и Сирии. Что касается границ так называемого Великого Курдистана, то их в Сети тьма тьмущая, на любой вкус.

В принципе, опора — всегда на районы компактного проживания курдов, самого крупного на планете народа без своего государства. Сейчас их в мире до 40 миллионов человек. Конкретная линия границы, которую нарисовали американцы с курдами для Единого Курдистана на территориях Сирии и Ирака, даже не столь важна. Принципиально, что курс на создание нового государства как минимум за счет Сирии, Ирака тайно взят, а это принципиально меняет общий расклад.

По крайней мере, реальные действия США на земле подтверждают информацию "Голоса Курдистана". Следующий шаг после провозглашения курдской автономии в согласованных границах — признание нового государства со стороны США и их союзников. Собственно, модель Косово. Несложно.

Если так, то в новом государстве Единый Курдистан оказываются примерно 10 миллионов курдов, что серьезно. Но еще серьезнее то, что 18 миллионов курдов на юго-востоке Турции, в турецком Курдистане, получают вдохновение воссоединиться с братьями. А вместе с вдохновением — деньги, оружие, информационную и дипломатическую поддержку по благословению США.

Для Турции это — фатальное развитие. Страна через кровавую войну внутри себя может и развалиться. Америка прекрасно это понимает, поэтому и мстит своему союзнику за непокорность и отношения с Россией.

Так или иначе, а еще раз действия США на земле сейчас полностью подтверждают нарисованную логику. "Голос Курдистана" сообщает, что американцы просто-напросто подкупают главарей ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и в то же время платят большое жалование курдским бойцам. Еще они перевозят их по воздуху к месту боев за Ракку и Эль-Саур. При этом турецкие войска они держат на расстоянии, мол, управимся и без вас. Как результат — военные действия на берегах Евфрата активизировались по полной. К северо-западу от Ракки и к северу от Эс-Саура террористы уступают один населенный пункт за другим.

Понятно, что Дамаск такой расклад устраивать не может. Башар Асад прямо заявил: "Любая военная операция в Сирии без согласования с правительством незаконна. Любое присутствие военных на сирийской земле является вторжением, идет ли речь об освобождении Ракки или любого другого населенного пункта".

Между тем член Политбюро сирийской Демократической партии Курдистана и один из руководителей Национального совета сирийских курдов Муслим Мыхеммед подтвердил, что "у американцев есть этот проект". "Курды должны сами решать свою судьбу на своих землях в Ираке и Сирии. На сегодняшний день в центре внимания находится сирийский Курдистан, и он достоин получить свои права", — отметил он.

У Дамаска к сирийским курдам — другое предложение: автономия в границах Сирии. Американцы ведут дело к другому. Им в регионе нужна война. Однако этим проблемы многострадальной страны не исчерпываются.