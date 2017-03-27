Ставки на футбол на домашние матчи: особенности и нюансы

Сильнейшие топ-клубы регулярно проигрывают и теряют очки, играя на выезде. Никогда нельзя точно спрогнозировать ставки и предугадать каким окажется настрой принимающей команды. При заполненном стадионе очень сложно показать слабую игру, и даже если у самих футболистов нет должной мотивации, их будут гнать вперед болельщики.

Как известно, ставки на домашние матчи часто сопровождаются уменьшенными коэффициентами, если выбран исход с победой принимающей стороны. Общеизвестно, что на родном стадионе любая футбольная команда играет более уверенно, чем на выезде.

Сам факт домашней игры еще не гарантирует того, что клуб победит. Однако шансы на успех будут несколько выше, чем, если бы футболисты выступали на нейтральном поле. Что касается гостей, то обычно онлайн букмекеры завышают для них коэффициенты, справедливо полагая, что без поддержки болельщиков добиться успеха будет сложнее.

Как сообщает интернет ресурс stavki-ru.com, ставки на футбол с учетом фактора домашнего поля дают богатую пищу для размышлений. Если представить, что на выезде играет аутсайдер, то вероятность его победы будет оценена невысоко. Однако если эта же команда выступает дома, и ей обеспечена поддержка зрителей, то результат уже не кажется таким очевидным.

В любом чемпионате есть клубы, редко демонстрирующие яркую игру, но тем не менее почти не уступающие дома. Это следует учитывать, решая, как делать ставки на футбол.

Для любого фаворита выступление на чужом стадионе против более слабой, но мотивированной команды, является непростым испытанием. Недаром многие тренеры известных клубов не скрывают удовлетворения, когда им удается добыть ничью в гостях. Особенно, если в игре принимали участие два равных по силе коллектива.

Нужно сказать, что если на домашнем стадионе играет сильная команда, и матч в результате завершается ничейным результатом, то это рассматривается как поражение и может стоить главному тренеру карьеры. Тем более, если поражение нанесено изначально более слабым соперником.

В международных матчах, на результаты которых тоже принимается множество ставок на домашние матчи, фактор игры дома может иметь даже более значительное влияние, чем для поединков внутреннего чемпионата. Объясняется это тем, что к таким встречам всегда приковано повышенное внимание не только со стороны болельщиков, но и представителей СМИ.

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