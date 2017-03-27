Теракт в Лондоне: исполнитель семь лет ходил под колпаком британских спецслужб



Появилась новая информация о расследовании теракта в Лондоне. Исполнитель атаки - Халид Масуд - попал в поле зрения британских спецслужб еще в 2010 году. Об этом пишет местная газета Sunday Times. Появилась новая информация о расследовании теракта в Лондоне. Исполнитель атаки - Халид Масуд - попал в поле зрения британских спецслужб еще в 2010 году. Об этом пишет местная газета Sunday Times.

Масуд на автомобиле преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Затем его автомобиль свернул к зданию британского парламента и врезался в забор Вестминстерского дворца. Масуд выскочил из машины и с ножом побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские. На одного из них он напал и смертельно ранил, после чего был застрелен другим полицейским. Жертвами нападения 22 марта стали четыре человека, сам Халид Масуд также был убит. Ранения получили 50 человек, из которых 31 находится в больнице. Двое раненых остаются в критическом состоянии.



