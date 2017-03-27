Трейлер к фильму «Смертельный выбор». От студии «Думай сам. Думай сейчас»

27.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Трейлер к фильму «Трейлер к фильму «Смертельный выбор». От студии «Думай сам. Думай сейчас» выбор». От студии «Думай сам. Думай сейчас» Документальный фильм "Трейлер к фильму «Смертельный выбор». От студии «Думай сам. Думай сейчас» выбор" . В нём мы разрушим миф о том, что жить нетрезво человек начинает по своей воле.

1 часть фильма "Трейлер к фильму «Смертельный выбор». От студии «Думай сам. Думай сейчас» "выбор" здесь: https://youtu.be/560QcvdH-X0 Смотрите. Распространяйте весь фильм и его части без ограничений.
Сопродюсер фильма "Трейлер к фильму «Смертельный выбор». От студии «Думай сам. Думай сейчас» выбор" YouTube канал "Трезвый образ жизни": https://www.youtube.com/user/ZaZOGabl...+

 

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