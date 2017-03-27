У уборщицы Газпрома похитили золото на 300 тысяч рублей

В Астрахани злоумышленник проник к женщине в дом и украл ювелирные украшения.

57-летняя сотрудница "Газпром энерго" лишилась обручального кольца, браслета, подвески и еще двух золотых колец. Сумма ущерба - 300 тысяч рублей. Похитителем оказался 30-летний Константин. Он взломал пластиковое окно, чтобы попасть внутрь дома. Ранее мужчина уже совершал кражу драгоценностей. В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО по подозрению в совершении ещё одного преступления, сообщает life.ru.

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