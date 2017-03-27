Убийцу Яценюка обвинили по трём статьям и объявили в международный розыск

Украинское посольство в Москве получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края о заочном аресте экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Он обвиняется в бандитизме. Сам Арсений Яценюк назвал решение российского суда бредом.

В России Арсения Яценюка обвиняют по трем статьям — "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях", "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", сообщает РИА Новости. С 21 февраля 2017 года он был объявлен в международный розыск.

"Правовой абсурд России, конечно, впечатляет", — написал в своем Facebook украинский экс-премьер. Арсений Яценюк считает, что Москва пытается его этими уголовными делами дискредитировать.

Следствие установило, что с 1994 по 1995 годы в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" под руководством Александра Музычко против военнослужащих российских вооруженных сил в Чечне воевал и Яценюк. Глава Чечни Рамзан Кадыров полагает, что у следствия есть доводы по поводу участия Яценюка в боевых действиях в Чечне в 1990-е годы. Правда, сам Кадыров Яценюка в Чечне никогда не видел и не встречал. Кадыров назвал Яценюка не воином, а ботаником.

О ряде украинских деятелях, которые обвиняются в России за преступления, совершенные на территории Чечни, ранее заявлял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.