Убийцы Вороненкова: сообщником оказался нацист каратель

27.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Убийцы Вороненкова: сообщником оказался нацист каратель
 
Правоохранительные органы Украины идентифицировали сообщника убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и уже объявили его в розыск.

По данным украинской газеты «Вести», бывший сослуживец убийцы из АТО Ярослав Левенец помогал Павлу Паршову в убийстве Вороненкова, в частности, он мог подвозить его к месту преступления. Кроме того, МВД Украины выяснило, что Левенец является активистом организации «Правый сектор»*.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева днём 23 марта. Его убийца скончался в больнице.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, запрещённое в России.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
78, за 0,307