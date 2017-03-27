Убийцы Вороненкова: сообщником оказался нацист каратель

Правоохранительные органы Украины идентифицировали сообщника убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и уже объявили его в розыск.

По данным украинской газеты «Вести», бывший сослуживец убийцы из АТО Ярослав Левенец помогал Павлу Паршову в убийстве Вороненкова, в частности, он мог подвозить его к месту преступления. Кроме того, МВД Украины выяснило, что Левенец является активистом организации «Правый сектор»*.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева днём 23 марта. Его убийца скончался в больнице.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, запрещённое в России.