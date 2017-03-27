В Абакане приведут в порядок подъезды в многоэтажках

Предписания на ремонт общего имущества в многоквартирных домах по улицам Красноярская,8 и Кати Перекрещенко, 2 получили две управляющие организации.

Инспекторы Госжилинспекции Хакасии посетили два этих адреса. Оказалось, что жильцы домов по улице Красноярская, 8 и Кати Перекрещенко, 2 жаловались на своих управляющих не напрасно: в подъездах многоэтажек обнаружены множественные технические нарушения. Теперь ООО ЖЭУ-3 и ООО ЖЭУ-4 предстоит сделать текущий ремонт в подъездах многоэтажных домов, сообщили в пресс-службе государственной жилищной инспекции РХ.

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