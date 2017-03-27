В Абакане пройдет предпринимательский марафон для молодёжи

27.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Участники третьего Чемпионата профессий и предпринимательских идей 30 марта примут участие в экстремальной игре – предпринимательский марафон.

Смысл мероприятия прост. Попав в экстремальную ситуацию, человек начинает мыслить и действовать по-другому, начинает искать возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Так и в предпринимательском марафоне команда за семь часов должна заработать максимальное количество денежных средств и выполнить 10 обязательных заданий. Все моменты по выполнению заданий участники снимают на фото или видеокамеру. Место и время сбора всех команд – 30 марта 10 часов, город Абакан, проспект Дружбы народов, 2а, 3 этаж, сообщили в пресс-службе министерства экономики РХ.

 

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