В Абакане впервые пройдёт форум «Город. Семья. Дети»

27.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В столице Хакасии 30-31 марта пройдёт первый городской Форум «Город. Семья. Дети», участниками которого станут более 400 человек.

В рамках Форума пройдут публичные дискуссии, тренинги, мастер-классы, семинары — всего около 30 мероприятий, на которых участники получат возможность общения и обмена опытом. 30 марта площадкой форума станет Абаканский Центр детского творчества, 31 марта — школа № 25. Программа Форума опубликована на сайте городского управления образования администрации Абакана, сообщается на сайте городской мэрии.

 

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