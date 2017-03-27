В Черногорске юного скотовода укусил клещ

27.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С потеплением в Хакасии активизировались кровососущие насекомые. В медучреждения республики нынче обратились уже несколько человек, пострадавших от укусов клещей.

Среди пострадавших подросток из города угольщиков. Семья мальчика живёт на окраине города, держит хозяйство. Школьник помогает родителям ухаживать за скотом, сообщает Черногорск информ. Известно, что ребёнок был привит от клещевого энцефалита. Специалисты напоминают, если на вас напал клещ, следует незамедлительно обращаться в лечебные учреждения по месту жительства. 

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