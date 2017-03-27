В России могут возобновить производство автомобилей «Волга»

"Группа ГАЗ" может вернуться к производству автомобилей под маркой "Волга", но уже в сегменте коммерческих автомобилей, рассказал в интервью "Ведомостям" председатель совета директоров и совладелец "Русских машин" Зигфрид Вольф.

"На мой взгляд, "Волга" как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов, — говорит Вольф. — Я бы не стал отказываться от этого сегмента. Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность".

Пока не ясно, какой будет платформа у такого автомобиля — собственной или заимствованной. "Это то, над чем мы сейчас работаем", — объяснил Вольф. Представитель "Русских машин" не стал раскрывать подробности. Человек, близкий к компании, уточняет, что решений о выпуске коммерческих автомобилей под маркой "Волга" пока нет.

Автомобиль Волга ГАЗ-22 на выставке советских автомобилей в ГУМе

ГАЗ закончил производить "Волги" в 2008 году. Возвращаться к производству собственных легковых автомобилей "Группа ГАЗ" не намерена, обещает Вольф. Такие машины становятся все более привязанными к определенным брендам и по-прежнему являются индикатором статуса. Покупатели же коммерческих автомобилей больше заинтересованы в другом, объясняет он: в производительности, грузоподъемности, топливной эффективности, стоимости владения.

"Поэтому нам лучше сосредоточиться на адресных решениях, ориентированных на конкретных заказчиков", — резюмирует Вольф.

"Группа ГАЗ" входит в корпорацию "Русские машины" одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп "Базовый элемент" бизнесмена Олега Дерипаски. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, силовые агрегаты и автокомпоненты.