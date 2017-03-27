В России создан уникальный электрошоковый пистолет «Шторм»

Уникальный электрошоковый пистолет был создан при активном участии специалистов федерального казенного учреждения «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России.

Как показали испытания и практика применения, «Шторм» обладает высокой эффективностью действия в условиях реальной опасности и по основным характеристикам значительно превосходит ЭШУ гражданского назначения. «Шторм» может применяться контактно и дистанционно на дальность до 5 м. При небольших массогабаритных характеристиках (340 г., 200×155×50 мм) ЭШУ эффективно при температурах от -20 до +50 град. С.

Для точного наведения на цель и обеспечения возможности использования в темное время суток «Шторм» с органами управления под левую и правую руку оснащен лазерным целеуказателем и мощным светодиодным фонарем, Последний может использоваться как стробоскоп для дезориентации противника. Для ношения заряженного «Шторма» с запасным картриджем имеется кобура, которая обеспечивает его быстрое извлечение при необходимости. Сама кобура может крепиться на ремне и системе MOLLE (PALS) на бронежилете.

Дистанционное воздействие на правонарушителя или агрессивное животное оказывает токопроводящий стреляющий картридж «ДЭК», который токопроводящие элементы выстреливает на 4,5 м. Для психофизического светового и звукового воздействия имеется картридж сигнальный («изделие КС»). Съемный аккумулятор ЭШУ размещается в удобной пистолетной рукоятке, что обеспечивает его быструю замену для зарядки.

Там же создано еще одно новейшее средство для правоохранителей — электрошоковое устройство СН «Страж» (К).ААВ в виде резиновой дубинки. Универсальное средство, созданное при участии органов охраны правопорядка, объединило в себе ударный элемент резиновой дубинки и мгновенное нейтрализующее свойство электрошокера. До настоящего времени сотруднику полиции нередко приходится носить при себе оба спецсредства и решение на использование одного из них принимать в экстремальной ситуации.

Одна часть «Стража» выполнена в виде удобной обрезиненной рукоятки с кнопкой включения, предохранителем, темляком и кольцевым выступом (гардой) для защиты пальцев руки при ударе. Другая часть представляет собой резиновый стержень круглого сечения с гибкой и достаточно мягкой передней частью со встроенными поражающими электродами и «зоной антивыхватывателя», которая исключает возможность вырвать из рук электрошокер.

При средней мощности воздействия 7-10 Вт и напряжении искрового разряда 70-100 кВ «Страж» может применяться при внешних температурах -20 — +50 град. С. Масса ЭШУ с источником питания, при габаритах до 680×60 мм с диаметром ударной части не более 33 мм, не превышает 750 г.

Удобное и практичное совмещение ЭШУ и дубинки снизит нагрузку на работника Национальной гвардии, обеспечить его дополнительную защиту и сократит количество единиц вооружения без потери функционала. С учетом существующего закона «Тандер» разработало несколько моделей электрошокеров двойного назначения в качестве гражданского оружия самообороны. В их числе такие изделия, как «Гюрза», «Шерхан Мини» и «Тандер» К.212, которые выполнены в виде дубинки, а также «Тандер» К.222 с батарейкой или аккумулятором.