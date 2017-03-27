В Саяногорске пьяный водитель иномарки слетел с трассы в кювет и перевернулся

27.03.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
В Саяногорске произошло авария на объездной дороге. Здесь 36-летний мужчина за рулем автомобиля Honda Odyssey потерял управление, слетел в кювет и опрокинулся. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы установили, что водитель был пьян.
Как сообщили в ГБДД по Хакасии, авария произошла около четырех часов утра в субботу, 25 марта на объездной дороге, ведущей к трассе «Абакан - Саяногорск».
В результате полета в кювет и опрокидывания водитель иномарки получил ушибы грудной клетки и коленных суставов. Помимо этого, у мужчины зафиксировали алкогольное опьянение.
На 36-летнего водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

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