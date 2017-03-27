В Саяногорске пьяный водитель иномарки слетел с трассы в кювет и перевернулся

Как сообщили в ГБДД по Хакасии, авария произошла около четырех часов утра в субботу, 25 марта на объездной дороге, ведущей к трассе «Абакан - Саяногорск».
В результате полета в кювет и опрокидывания водитель иномарки получил ушибы грудной клетки и коленных суставов. Помимо этого, у мужчины зафиксировали алкогольное опьянение.
На 36-летнего водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Еще из этой рубрики: