В Хакасии идёт подготовка к посевной

27.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Зерновыми планируется засеять 4,5 тысячи гектаров и 1,2 тысячи гектаров отвести под сенаж.

Сейчас в республике ведётся уборочная кампания зерновых, попавших в октябре прошлого года под снег. В ООО «Сонское» Ширинского района на сегодня уже убрано более 500 гектаров пшеницы и 350 гектаров  овса. Средняя урожайность составила 15 центнеров с гектара. Как сообщили в пресс-службе минсельхозпрода РХ, перезимовавшее зерно оказалось хорошим, продовольственной кондиции. Такую оценку дали проведенные лабораторные исследования.

 

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