В Хакасии идёт подготовка к посевной

Зерновыми планируется засеять 4,5 тысячи гектаров и 1,2 тысячи гектаров отвести под сенаж.

Сейчас в республике ведётся уборочная кампания зерновых, попавших в октябре прошлого года под снег. В ООО «Сонское» Ширинского района на сегодня уже убрано более 500 гектаров пшеницы и 350 гектаров овса. Средняя урожайность составила 15 центнеров с гектара. Как сообщили в пресс-службе минсельхозпрода РХ, перезимовавшее зерно оказалось хорошим, продовольственной кондиции. Такую оценку дали проведенные лабораторные исследования.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







