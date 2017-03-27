В Хакасии Орджоникидзевский район первым устранил нарушения Бюджетного кодекса РФ

Тем самым район вправе рассчитывать на межбюджетные трансферты из республиканского бюджета, в отличие от шести муниципальных образований, нарушивших нормативы по расходам на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих.

Администрация Орджоникидзевского района первой выполнила поручение главы Хакасии Виктора Зимина по устранению нарушений Бюджетного Кодекса РФ, допущенных рядом муниципалитетов в 2016 году. Напомним, речь шла о нарушении нормативов по расходам на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Тем самым в отношении Орджоникидзевского района отменено распоряжение о приостановлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, которое Виктор Зимин подписал на прошлой неделе в рамках рабочего совещания по сбалансированности бюджета. В отношении остальных шести муниципальных образований ограничение на выплату межбюджетных трансфертов продолжает действовать, сообщается на сайте правительства.

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