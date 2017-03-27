В Хакасии прогнозируют аномально теплые дни

27.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В последние дни марта ожидается повышение дневной температуры воздуха до +12, +17 градусов.



Об этом сообщает Хакасский гидрометцентр.  Продолжится снеготаяние, формирование склонового стока. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и водой, текущей поверх льда. В связи с этим   будет организовано наблюдение  за изменением погодных условий для своевременного реагирования и проведения мероприятий, обеспечивающих минимизацию последствий неблагоприятных метеоявлений, сообщает информотдел администрации Абакана.

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