В Хакасии прогнозируют аномально теплые дни

В последние дни марта ожидается повышение дневной температуры воздуха до +12, +17 градусов.







Об этом сообщает Хакасский гидрометцентр. Продолжится снеготаяние, формирование склонового стока. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и водой, текущей поверх льда. В связи с этим будет организовано наблюдение за изменением погодных условий для своевременного реагирования и проведения мероприятий, обеспечивающих минимизацию последствий неблагоприятных метеоявлений, сообщает информотдел администрации Абакана.

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