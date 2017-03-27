Весенний, красочный, вкусный

Ох уж этот Чыл Пазы! Красивый, солнечный и тёплый, как сама весна. Кажется, нет в республике человека, который бы не любил этот праздник.

25 марта в Абакан отметить Новый год по хакасскому календарю приехали и гости со всей республики и даже из соседних регионов. Первыми территорию праздника, а он проходил на республиканском ипподроме, начали занимать участники ярмарки. Мясо, рыба, мёд, домашние заготовки, яйцо и молочные продукты — всё свежее и, конечно же, вкусное. Столы ломились от изобилия продукции. Уйти с пустыми руками с сельскохозяйственной ярмарки было просто невозможно. А какие поделки представили ремесленники!

Ближе к полудню народ собрался у главной сцены республиканского праздника. Организаторы обновили декорации: они стали ещё красочнее. Чыл Пазы открылся театрализованным представлением «Чыл айлары» — «Двенадцать месяцев». Это выступление готовили творческие коллективы Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева, республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова и театра драмы и этнической музыки «Читiген». Зрители смотрели на действо, происходившее на сцене, как заворожённые.

Затем на сцену вышли глава Хакасии Виктор Зимин, представители Верховного Совета РХ, руководители муниципальных образований республики и старейшины хакасского народа.

— Поздравляю жителей Хакасии с самым весенним национальным праздником Чыл Пазы. Я рад, что мы возродили традицию всенародно отмечать важнейший для хакасского народа праздник, который для всех означает приближение тепла, а для сельчан — начало полевых работ. Чыл Пазы традиционно сопровождается проведением ярмарки и выступлениями хакасских национальных коллективов. Нам есть чем гордиться, у нас замечательные артисты, умело показывающие глубину, мощь и красоту культуры древнего народа. Так совпало, что сегодня у нас в стране отмечается День работника культуры. Я от души поздравляю всех, кто трудится в этой сфере. Спасибо за вашу любовь к нашей малой родине и стремление нести добро и положительные эмоции. Спасибо за такие прекрасные праздники, где мы можем видеть ваши яркие и искренние выступления, — сказал Виктор Михайлович.

Он отметил также трудолюбие и целеустремлённость хакасских фермеров и сельхозтоваропроизводителей: «Они не покладая рук возделывают землю и ведут хозяйство, чтобы произвести для нас с вами свежие, безопасные, вкусные продукты. У нас замечательная солнечная республика, которой мы по праву можем гордиться. И главная ценность этой земли — добрые, мудрые, гостеприимные, трудолюбивые люди. Я рад видеть здесь наших уважаемых старейшин, глав и делегации муниципальных образований, молодёжь, гостей республики. Мира и достатка вашему дому! Счастья и радости каждой семье! С праздником, республика!»

Затем Виктор Зимин вручил награды заслуженным людям республики. Президиум республиканского совета старейшин традиционно определил тех, кто достоин звания «Человек года — 2016». Десять человек получили нагрудные знаки, удостоверения к ним и ценные подарки.

Праздник продолжился выступлением творческих коллективов. Так что зрители могли остаться у главной сцены, а могли и отправиться в гости — в юрты, установленные представителями городов и районов Хакасии. Юрты — это национальные блюда, костюмы, музыкальные инструменты, интересный интерьер, а самое главное — приветливые лица. Где-то слышались хакасские напевы, где-то — казачьи и русские народные песни. А ещё у каждой юрты проводились игры, в которых мог принять участие любой желающий.

Одним из главных событий празднования Чыл Пазы стал театрализованный конкурс «Чайааннарнын чоллары» («Дороги Творцов») среди муниципальных образований республики.

Лучшими стали образы небесных героев, которые представил Орджоникидзевский район. Второе место в конкурсе заняла Абаза, третье — Таштыпский район. Специальным призом жюри «За лучшее оформление юрты» награждена творческая делегация Абакана.

Для ребятишек были свои развлечения: аттракционы, театрализованные представления и игры.

Каждый гость нашёл, чем заняться на масштабном республиканском празднике Чыл Пазы. И, конечно, многие повязали яркие чалама на берёзу. Искренние желания, загаданные в такой солнечный, тёплый и добрый день, обязательно сбудутся, главное — верить.

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