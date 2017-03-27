Владимир Путин готовит Россию к торговым войнам США и Китая

Наша страна выпала из десятки крупнейших кредиторов Соединенных Штатов, предпочитая держать свою заначку в золоте. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt, которая подсчитала, что в феврале 2017 года российские ЗРВ пополнились еще на 9,3 тонны желтого металла, достигнув в общей сложности 1650 тонн. Так много еще никогда не было в постсоветскую историю РФ. Немцы, к слову, тоже стараются вывести свое золото из США в хранилища Франкфурта-на-Майне.

Что любопытно, параллельно нашему Минфину скупкой драгоценных слитков лихорадочной занялись Джордж Сорос, Джон Полсон, основатель Paulson&co, Стэнли Дракенмиллер, глава Duquesne Capital Management, и Пол Сингер, управляющий Elliott Management Corporation. В Америке этих миллиардеров называют финансовыми хищниками с безупречным нюхом.

Если Сорос панически опасается проблем «перегретой экономики» Китая, то Дракенмиллер боится нового кризиса в самой Америке. По его мнению, заокеанский корпоративный бизнес попал в порочный круг бесконечного заимствования, предпочитая финансовый инжиниринг, а не производственные инвестиции. Он убежден, что сейчас слишком много рисков, чтобы доверяться доллару. Как итог, легендарный Дракенмиллер совсем недавно купил золота на $ 323 млн.

А финансист Пол Сингер продал все свои 30-летние облигации США и постепенно избавляется от семилетних бондов. Он считает, что из-за реальной высокой инфляции в США эти активы приносят только отрицательный доход, то есть постепенно обесцениваются. Кроме того, центральные банки практически всех стран работают над ползучей девальвацией своих национальных валют, что резко сужает возможности для хеджирования.

Впрочем, это еще цветочки. На финансовые игры Федрезерва США накладываются опасные международные риски. Дональду Трампу все же придется рубить американо-китайский гордиев узел. По большому счету, уже ни для кого не является секретом, что новая администрация США и правительство Си Цзиньпина готовятся к затяжной торговой войне. Ну, а с её началом серьезные последствия для всей мировой экономики не заставят себя долго ждать.

Дело в том, что янки уже не смогут отсидеться на своей территории, как это было во Вторую мировую войну. США имеют дефицит торгового баланса в размере более $ 2 трлн. с КНР, что смертельно опасно для Соединенных Штатов. Короче, Трамп будет стремиться к паритету, чего бы это ни стоило Вашингтону.

Как пишет политический обозреватель Майкл Снайдер, ссылаясь на свои источники в Белом доме, «когда вспыхнет торговая война, экономическая активность в стране будет значительно снижена. А учитывая тот факт, что рост американского ВВП в первом квартале 2017 года прогнозируется на уровне около одного процента, ответные меры Китая, в частности, отказ от продовольственного импорта, обрушат экономику США намного сильнее, чем это случится в самой Поднебесной». Первыми жертвами станут корпорации Apple, Boeing, Wal-Mart, которые, наверняка, обанкротятся.

Во-первых, успех Apple был невозможен без китайских потребителей, которые к концу 2015 года купили 131 млн. айфонов, тем самым, профинансировав разработку новых моделей. Для сравнения: в США было приобретено лишь 100 млн. этих смартфонов. Для «яблока» потеря азиатского рынка обернется научно-технической стагнацией и снижением конкуренции. По сути, произойдет переход айфона из премиум-класса в потребительский сегмент.

Во-вторых, Boeing сообщила, что в случае торговой войны с Поднебесной логично ждать ответных мер. Скорей всего, произойдет отказ китайских авиаперевозчиков в общей сложности от 6810 заказанных самолетов, что обернется сокращением 150 тысяч высококвалифицированных рабочих мест в американской самолетостроительной корпорации и потерей портфеля на $ 1 трлн. «Миллионы американских рабочих мест, которые связаны с международной торговлей, окажутся под угрозой», — говорится в исследовании PIIE.

В-третьих, нельзя забывать и социальной проблеме. Учитывая, что около 2/3 американских домохозяйств, по сути, живут от зарплаты до зарплаты, трудно даже представить, что произойдет с рынком, если эти люди лишатся дешевых китайских товаров. Wal-Mart опасается потребительского коллапса.

Проблема, по мнению политолога Майкла Снайдера, заключается в том, что китайские компании имеют резерв, чтобы переориентировать свои товары, снизив цены, на более бедные рынки, а янки, напротив, уже не смогут поднять зарплаты для активизации внутреннего спроса на дорогую американскую продукцию.

Но самое ужасное заключается в том, что у Трампа нет другого выхода, как «объявить торговую войну» Си Цзиньпину. По сути, призыв американского президента о 45% пошлине на китайские товары является криком отчаянья. Мало кто знает, что КНР самыми разными способами обременяет экспорт из США, кстати, не нарушая правил ВТО. Например, джип «Гранд Чероки» в дилерских центрах США стоит $ 27 490 и не менее $ 85 000 — в Китае.

Между тем, расчеты ряда американских экономистов показывают, что если Пекин, втянутый в торговое противостояние с Вашингтоном, скоординируется с Москвой и Тегераном, то им вполне под силу обрушить долларовую систему, требуя, в частности, оплату за свой сырьевой и товарный экспорт «золотым стандартом».

По большому счету, это является одной из причин, почему Трамп не хочет ссориться с Путиным. С точки зрения 45-го президента США, отношения между двумя ядерными державами — Америкой и Россией — напоминают эпоху Рейгана, но только с точностью до наоборот. Из-за астрономической долговой нагрузки теперь уже Соединенные Штаты слабы, как никогда.

Безусловно, нахваливая наше политическое руководство, администрация 45-го президента преследует свои цели в спорах с демократами. Тем не менее, сегодня Вашингтон остро нуждается в поддержке Москвы, или хотя бы в её нейтралитете. Якобы «доброе отношение Трампа», заявленное в предвыборной кампании, основывается исключительно на антикитайской платформе.

Дефицит баланса США в торговле с КНР в размере $ 2 трлн. является слишком большим, чтобы Америка могла позволить себе «воевать на два фронта» — и с Китаем, и с Россией, пишет Майкл Снайдер, основываясь на кулуарных разговорах в Белом доме.

С другой стороны, «российские государственные финансы находятся в замечательном состоянии, несмотря на обвал нефтяных цен, — считает Аласдер Маклеод, известный британский финансовый аналитик и финансовый комментатор. — Это явный сигнал о том, что попытка разведывательного сообщества США дестабилизировать Москву полностью провалилась, что и станет основой для переговоров между Путиным и Трампом, которые, скорее всего, состоятся в этом году».

Ну, а потом логично ждать «большой палец вверх от Дональда в адрес Владимира», но, как пишет Die Welt, Путин не эмоционален. Российский президент меняет американские бумаги в ЗРВ на физическое золото по той же причине, что и Сорос, Полсон, Дракенмиллер. У США слишком много экономических проблем, чтобы рисковать.

Кстати, именно по этой причине введенные Западом санкции явились для нашей страны своего рода учениями к потенциальной Первой мировой торговой войне, в которой Москва наверняка не станет союзницей Вашингтона. Тем более что сами янки признают: шансов на проигрыш у них куда больше, чем у китайцев.

Впрочем, в Вашингтоне надеются, что Россия вряд ли выступит на стороне КНР. Разве что, когда победа Поднебесной не будет вызывать сомнение. Тогда, как говорится, грех не добить «заклятого» партнера, перейдя на золотой стандарт в мировой торговле.