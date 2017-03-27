Владимир Путин поручил до 1 декабря создать научно-технологическую долину «Воробьевы горы»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2017 года создать научно-технологическую долину "Воробьевы горы" на базе Московского государственного университета (МГУ). Перечень поручений по вопросу привлечения частных инвестиций для финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности вузов и научных организаций опубликован на сайте Кремля.

Кабмину поручено обеспечить внесение в Госдуму законопроекта "О научно-технологических долинах" и его принятие до 1 июля. После вступления в силу этого закона правительству нужно будет до 1 декабря принять необходимые решения по созданию научно-технологической долины "Воробьевы горы".

"Принять решения о создании научно-технологической долины "Воробьевы горы", предусмотрев при этом, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является учредителем фонда, образуемого в целях инфраструктурного и научно-методического обеспечения деятельности научно-технологической долины, и учредителем управляющей компании (УК), образуемой для реализации проекта по созданию и функционированию долины "Воробьевы горы", - говорится в поручении.

При этом границы территории научно-технологической долины "Воробьевы горы" должны быть утверждены до 1 декабря 2017 года, а формирование органов управления упомянутых фонда и управляющей компании должно произойти до 1 мая 2018 года. К этому же сроку фонд и УК должны получить на свой баланс имущество, необходимое для осуществления ими уставной деятельности.