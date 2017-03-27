Владимир Путин поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни до 76 лет

21 марта в Кремле Владимир Путин собрал президентский Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В центре внимания — две острых темы — медицина и производительность труда в стране. У системы здравоохранения есть измеряемый результат: продолжительность жизни россиян растет, младенческая смертность снижается. Медицинская помощь становится все более высокотехнологичной, хотя и проблем тоже остается много.

Экстренный вызов. В Краснодар на вертолете везут беременную женщину, которая из-за пневмонии уже не может дышать. Счет идет на часы, спасать нужно сразу две жизни. И сколько уже спасено! Дорожные аварии, тяжелые заболевания, чудовищные несчастные случаи…

Девочку, которой всего 11 лет, родные решили вылечить от педикулеза, обработав волосы керосином, а поблизости горела газовая конфорка.

Сосед по реанимации — сам по профессии фельдшер скорой помощи — случайно расплескал дома бытовую химию, и тоже в этот момент на плите горел огонь. Все вспыхнуло за секунды, а в квартире — жена и ребенок.

Возрожденная в Краснодарском крае санитарная авиация — это уже сотни ежегодных вылетов.

"Если раньше люди собирали бригаду по полтора часа — доктор Ваня живет там, фельдшер Петя живет там — то сейчас больница одновременно может отправить семь бригад", — сказал Владимир Порханов, академик РАН, главный врач НИИ краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского.

По всей стране 17 тысяч санитарных вылетов. Но России с ее огромными расстояниями нужно больше. Поручение наращивать объемы медицинских авиаперевозок президент дал в Послании Федеральному Собранию в конце прошлого года. Недавно потребовал от Минпрома ускориться.

"На какой авиатехнике будет развиваться эта программа?" – поинтересовался глава государства. "Уж пять единиц техники на закуплены", — сказал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ. "Пять единиц техники — эт, что такое для страны? Нничего, ноль!" – возмутился Владимир Путин. "Это только начало. Будут заказы — будет техника", — заверил Мантуров.

Возрождение санитарной авиации, мощная модернизация больниц, запуск уже сотни новейших перинатальных центров по всей стране позволили России сделать рывок, какой еще недавно казался невозможным, — средняя продолжительность жизни выросла на 6,5 лет, младенческая смертность снижена вдвое.

Их семья мечтала о рождении дочери многие годы. И вот долгожданная беременность. Но вскоре мать заболела гриппом. Преждевременные роды, девочки весили всего по 900 граммов. Три месяца в перинатальном центре за них боролись, их выхаживали. Мать в слезах говорит о подвиге врачей. "Многие даже не представляют, насколько это колоссальный круглосуточный тотальный труд", — отметила Анна Атанова. Две победы — Викторию и Веронику — обещает оберегать их 8-летний старший брат.

Свое личное сражение за счастливую жизнь здесь продолжает Александра — настоящий боец — лишь шестая беременность оказалась успешной. Но сын Кирилл родился сильно раньше срока, всего 650 граммов. Сейчас он весь в проводах, на искусственной вентиляции легких, но ради его взгляда мать готова сидеть с ним сутками напролет.

Новые центры — это не только новое оборудование и новые технологии, это всегда и особая атмосфера.

Материнская смертность, раньше в России зашкалившая, тоже резко снижена: за цифрами — счастье десятков тысяч семей.

Несмотря на очевидные успехи, огромное число проблем в медицине, конечно, сохраняется, особенно в небольших городах.

"Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование, а в регистратурах еще часто встречается хамство", — отметил Владимир Путин.

Эти кадры обсуждает весь Брянск — в городской поликлинике очередь растянулась с первого до второго этажа. После поднявшегося скандала руководство срочно отчиталось: "Увеличили число гардеробщиц. Поставили в холле медицинских сестер. Жалоб нет".

В Минздраве заявляют, что в нескольких регионах обкатана новая технология работы поликлиник. Она признана успешной, будет массово внедряться и позволит достичь впечатляющих результатов.

"Сократить время ожидания врача у кабинета до 12 раз, увеличить время непосредственного общения врача и пациента в два раза, разделить потоки здоровых и больных пациентов", — заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Через три года Минздрав собирается запустить новый масштабный проект — данные о состоянии здоровья, к примеру, пожилого человека, будут передаваться с его мобильного телефона сразу в медцентр, и если человек почувствовал себя плохо, об этом моментально узнают врачи. Кажется фантастикой, но ведь фантастикой еще недавно казалось и то, что сейчас стало почти обыденностью.

На операционном столе — женщина, которой 70. Удаление опухоли поджелудочной железы. Тяжелейшая многочасовая операция. Хирург должен все время стоять на ногах. Как такое выдержать, чтобы не дрогнула рука? В российских больницах все чаще используются операционные роботы — хирурги управляют ими с помощью джойстиков.

В ситуации, когда ошибка даже на миллиметр может стать роковой, робот позволяет проводить операцию с нечеловеческой точностью. Хирурги видят больной орган в формате 3D, то есть со всех сторон. И разрезы минимальные.

Лаборатория, в которой действуют особые условия допуска. Здесь в совершенно стерильных условиях краснодарские специалисты начали выращивать клетки кожи, и для краевой медицины это, конечно, абсолютный прорыв. Уже три успешные пересадки. Люди с плохо заживающими язвами или глубокими ожогами восстанавливаются в пять раз быстрее.

И такое происходит, конечно, не только в Краснодаре. Высокотехнологичную дорогостоящую помощь, когда на лечение одного больного нужны нередко миллионы рублей, по всей стране теперь ежегодно получают 900 тысяч человек.

Президент ставит задачу увеличить среднюю продолжительность жизни в стране в ближайшие годы до 76 лет.