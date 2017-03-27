Владимир Путин провёл встречу с Премьер-министром Сербии Александром Вучичем

Владимир Путин принял в Кремле Председателя Правительства Республики Сербия Александра Вучичя. Обсуждались перспективы развития российско-сербских отношений, в частности наращивание торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран. Обсуждались перспективы развития российско-сербских отношений, в частности наращивание торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

* * *

В.Путин: Добрый день, уважаемый Премьер-министр! Очень рад Вас видеть в Москве.

Сразу хотел бы отметить, что благодаря нашим общим усилиям незначительно, но всё-таки удаётся менять ситуацию в торгово-экономической сфере в лучшую сторону.

У нас в прошлом году наблюдался небольшой рост – около двух процентов – торгового оборота. При этом благодаря усилиям Вашего Правительства результат этот достигнут в основном за счёт роста поставок из Сербии в Россию. И здесь есть лидеры – рост поставок сельхозпродукции с Сербией где-то около 40 процентов.

У нас и хорошие совместные проекты есть, они развиваются активно, и прежде всего в энергетике. Мы с Вами наверняка сегодня это обсудим.

Ну и, конечно, мы знаем, что совсем скоро президентские выборы в Сербии должны состояться. Мы уверены, что выборы, проходящие в сегодняшних условиях, в сегодняшней Сербии, будут проведены на самом высоком уровне. Желаем успеха действующей власти.

Но как бы ни развивалась политическая ситуация, у нас нет сомнений в том, что отношения между нашими странами будут развиваться так же позитивно, так же в духе дружбы, который сложился и которым характеризуются наши отношения за последние годы.

И конечно, мне бы очень хотелось обсудить сегодня с Вами ситуацию в регионе, потому что, как нам представляется, по некоторым внешним признакам мы видим некоторое даже обострение. Хотелось бы с Вами обо всём об этом поговорить.

Добро пожаловать!

Вучич Александр Председатель Правительства Республики Сербия : Уважаемый господин Президент!

Благодарю Вас за очень тёплый приём и Ваше гостеприимство.

Хотел бы сказать, что нам надо поблагодарить Вас – Вас лично и Российскую Федерацию – за поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия. И, как Вы уже сказали, надеюсь и уверен, что нам будет достаточно возможности увеличить наш товарооборот и экономические взаимоотношения.

Вместе также обсудим ситуацию в регионе. Думаю, что это очень важно для нас, для России тоже. Очень важно сказать, что, как Вы знаете, мы остаёмся привержены нашей национальной независимости, свободе и военной нейтральности. По этому вопросу мы тоже вместе обсудим всё, что нам надо сделать в будущем.

Ещё раз большое спасибо за вашу дружбу. Абсолютно уверен, что будем развивать наши отношения на очень высоком уровне. Спасибо ещё раз за очень-очень тёплый приём.