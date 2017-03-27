Владимир Путин провёл встречу с руководством Национальной гвардии

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Хочу вас поздравить с профессиональным праздником [Днём войск национальной гвардии России] и выразить надежду на то, что принятые решения и на законодательном, и на президентском уровне – об образовании новой федеральной силовой структуры – пойдут на пользу делу.

Вы знаете, что у вас очень важное направление работы – поддержание общественного порядка, охрана общественного порядка, контроль за оборотом оружия, что чрезвычайно важно в сегодняшнем мире, у нас в стране в том числе.

И последние вылазки террористов в Чеченской Республике, где они совершили нападение на одно из подразделений Росгвардии – к сожалению, есть и погибшие с нашей стороны, прошу вас обратить внимание на поддержку семей наших товарищей, которые погибли, – всё это говорит о том, что это одно из чрезвычайно важных, если не сказать одно из важнейших, направлений работы – контроль за оборотом оружия.

И, собственно говоря, борьба против терроризма, борьба с проявлениями подобного рода, где бы они ни происходили, является чрезвычайно важной, и мы всегда, по линии всех силовых структур уделяем этому особое внимание.

Хотел бы отметить, что становление нового федерального органа проходит по плану, хочу вас за это поблагодарить. Работа идёт ритмично, с должным темпом и качеством, выполняются и соответствующий Указ Президента, и федеральный закон.

Мы с вами должны постоянно держать это на контроле. Очень рассчитываю на ваш профессионализм, на умение работать и нацеленность на конечный результат в интересах граждан Российской Федерации.