Выборы во Франции: кандидаты предлагают закрыть границы, выйти из НАТО и признать Крым

Во Франции еще небывалая по своей остроте избирательная кампания вступила в заключительную фазу. Имена кандидатов известны. Всего их — 11. Основные соперники — тоже: Ле Пен, Макрон, Фийон. На телеканале TF-1 прошли первые предвыборные дебаты. Кандидаты спорили более трех с половиной часов. Среди тем — отношения с Россией занимали не последнее место.

Параллельно идет и закулисная борьба. Уходящий президент-социалист – наверное, самый серый и непопулярный в истории Франции — использует весь возможный административный ресурс, чтобы протолкнуть свою кандидатуру — Эмануэля Макрона — и в то же время- утопить остальных.

Цель не допустить все еще сильного Франсуа Фийона во второй тур, в котором, как ожидают социологи, он побеждает. Поскольку Фийон — за трезвые отношения с Россией, то сейчас его еще только ДДТ не посыпали. А в остальном каких только обвинений ни раздувают. Такое впечатление, что Фийона власть готова хоть палками забить.

Они возвращаются — за полгода население лагеря беженцев на севере Франции недалеко от Кале выросло вдвое. Мэр города издала указ, запрещающий группам волонтеров кормить мигрантов бесплатно. Решение властей на американский манер отменил суд Лилля.

Иммиграция — болезненная тема для французского общества — вызвала жаркие споры на первых президентских дебатах в усеченном составе, из одиннадцати пригласили только пять кандидатов. Бенуа Амон и Эмануэль Макрон считают, что принимать нужно всех. Марин Ле Пен хочет, напротив, закрыть границы. Франсуа Фийон предлагает ввести квоты. Коммунисты против.

"Можете изобретать квоты, билеты и что угодно еще, а тех, кто проскочит мимо, вы спихнете в море? Будете их бить? Это несерьезно", — сказал Жан-Люк Меланшон, кандидат на пост президента Франции от партии "Неподчинившаяся Франция".

Жан Люк Меланшон предлагает выход, пока только из НАТО, и пересмотр границ в Европе. Он намекает: Крым пора уже признать российским. На его сторону в этом вопросе становится и Франсуа Фийон.

"Здесь моя позиция близка позиции Меланшона. Прежде всего, мы сами чертили новые границы, в том числе, конечно, силой, например, в Косово. Мы думаем, мол, раз мы западники, нам все позволено, можем войти в Ирак, можем наводить порядок в любой части света. Для меня основополагающим является право народа на самоопределение", — отметил Фийон.

Сближение с Россией неприемлемо, неожиданно выдает самый проевропейский кандидат Макрон, который недавно ездил к Ангеле Меркель. Его рассуждения о внешней политике пространны и под стать юному возрасту. Противоречивый монолог вызвал язвительные замечания сразу трех его оппонентов.

"Независимость внутри Европы не молниеносная, не надо путать, а такая, чтобы выстроить партнерство, в частности, с Германией, которая должна будет помогать нам и поддерживать нашу независимую позицию в Африке и на Ближнем Востоке. Я хочу проводить ответственную политику, потому что мы вместе построили мир на Земле с нашим историческим партнером США, я не собираюсь в отличие от вас, госпожа Ле Пен, сближаться с Владимиром Путиным, я за настоящую европейскую политику и независимость", — заявил Макрон.

"У вас такой талант, вы говорили семь минут, а я не могу даже резюмировать ваши мысли. Вы не сказали ничего, вообще ничего! Абсолютная пустота", — считает Марин Ле Пен.

Три с половиной часа бескомпромиссных споров. Интернет-голосование с большим преимуществом отдает предпочтение Жан-Люку Меланшону. Читатели газеты "Фигаро" лучшим сочли Франсуа Фийона. Французское телевидение тут же объявило: победитель Макрон. Соцсети взрываются шквалом возмущенных комментариев. Но следом появляется новый опрос, популярность Макрона якобы так стремительно растет, что в первом туре он обходит Марин Ле Пен на полпроцента.

"Все, что выходит сегодня, — это неправда. Я на месте общаюсь с людьми. Из ста человек половина говорит: я не пойду голосовать. Остальные 30-40 хотят за Ле Пен. Почему эти опросы так сильно отличаются от того, что публикуют? Просто тошно, я вообще больше не верю в опросы", — сказал мэр Данмари Поль Мумбах.

Так было и в 2002-м. Опросы предсказывали главе "Нацфронта" Жан-Мари Ле Пену не больше 8% голосов, а по итогам первого раунда он набрал почти 17 и сенсационно вышел во второй тур.

Смотреть на цифры трезво призвал со сцены и один из сторонников Макрона на встрече в Дижоне.

На митингах все четко организовано, за трибуной всегда фан-сектор, куда сажают самых активных. Разный цвет кожи и разный возраст создают иллюзию тотальной поддержки.

Огромные финансовые вложения в пиар-кампанию Макрона дают результат, но насколько показатели отражают реальность, — вопрос пока открытый.

Зал рассчитан на 9 тысяч человек. Он действительно кажется полным если не считать одного нюанса: черные шторы отгораживают сектора еще на несколько тысяч человек.

По сути продолжатель политики Олланда вполне устраивает трансатлантическую элиту. Противники глобалистов перед входом на стадион раздают листовки с призывом голосовать против него.

Франсуа Фийон, по опросам, пока третий. На каждом митинге его встречают стуком кастрюль, которые стали символом борьбы с коррупцией. После Пенелопогейта пресса не оставляет попыток раздуть скандал, выдвигая все более изощренные обвинения. Якобы он за 46 тысяч евро свел ливанского миллиардера с Владимиром Путиным. А еще принял в подарок два дорогих костюма, правда, в ответ на публикацию уже поношенные вещи он тут же вернул.

А еще подозрения вызвало наличие двух пар часов, хоть все это указано в декларации. Франсуа Фийон обвиняет прессу в травле, а Франсуа Олланда — в слежке за кандидатами. Потом вспоминает март 1993-го, когда премьер-министр Пьер Береговой покончил с собой после того, как сатирический журнал Le Canard обвинил его в финансовых махинациях.

Почти 10 тысяч евро в месяц, контракт на пять лет, плюс допвыплаты на жилье и семейные расходы за счет казны получает персональный стилист Олланда. Контратака Фийона публике понравилась.

Фийон в политике почти 40 лет. Политический опыт важен, но многие будут голосовать не столько за него, сколько за проект реформирования Франции, предложенный правыми.

Чьи идеи в итоге окажутся французам ближе, станет ясно уже через месяц. Невероятная по насыщенности избирательная кампания обещает преподнести еще немало сюрпризов.