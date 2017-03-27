Залп по международному праву: как и почему американские бандиты уничтожали Югославию

В ходе российско-сербских переговоров Александр Вучич особо подчеркнул твердое намерение Белграда соблюдать нейтралитет. Перед поездкой в Москву он выразился еще более конкретно: Сербия никогда не будет членом НАТО — блока, который 18 лет назад начал против нее прямую агрессию. Именно в эти дни страна отмечает годовщину бомбардировок Югославии, которые, по разным данным, унесли до 4 тысяч жизней.

Жанка Стоянович, как и все белградцы, до последнего момента не верила в то, что город начнут бомбить. И уж, конечно, она даже представить себе не могла, что в этой войне потеряет своего единственного сына. Небойша работал в белградском телецентре. Когда по зданию ударили крылатые ракеты, он находился в монтажной: готовили очередной репортаж к эфиру.

"Каждую ночь, когда кто-либо из них был на дежурстве, мы дежурили вместе с ними дома. И в ту ночь я сидела и смотрела телевидение Сербии, два-три раза с ним созванивалась, и когда экран погас, я все поняла", — вспоминает Жанка Стоянович.

16 погибших журналистов, десятки раненых. К моменту удара по телецентру авиация НАТО уже месяц бомбила страну. Югославские войска ПВО смогли оказать сопротивление только в первые дни агрессии. Но они навсегда останутся в истории тем, что сбили новейший американский самолет-невидимку F-117.

Командир легендарной батареи полковник Золтан Дани даже спустя 18 лет все помнит в деталях: "Самолет был обнаружен уже на расстоянии менее 30 километров, и мы допустили, чтобы он вошел в зону поражения. Когда мишень оказалась на крестике, я скомандовал "пуск".

Уже к началу апреля войска ПВО Югославии были подавлены, и самолеты НАТО начали безнаказанно утюжить страну. Но самым необъяснимым стало то, что удары наносились в основном по гражданским объектам. Больница в Белграде — десятки погибших, пассажирский поезд в ущелье Грделица — 14 погибших, среди них дети, деревня Сурдулица — около 40 погибших, и снова много жертв среди детей. Всего жертвами бомбардировок стали 2500 мирных граждан. По мнению многих международных экспертов, действия НАТО и их союзников больше напоминало показательную карательную акцию. Слишком уж независимой и экономически сильной была Югославия.

"Она представляла собой хотя и многонациональное, но единое и весьма крупное государство с сильной армией и с большими симпатиями по отношению к России. И для того чтобы это не произошло, если говорить именно о геополитическом ракурсе, то, так я понимаю, в высоких сферах было принято решение, что Югославии в ее прежнем виде быть не должно", — говорит Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Даже такие ангажированные организации как Human Rights Watch и Amnesty International вынуждены были признать: многие действия НАТО в Югославии подпадают под категорию военных преступлений. Но до сих пор никто не понес за это ответственность. "Нынешняя международная система — это система, в основном выстроенная Западом для обеспечения собственных интересов. В этих условиях, думаю, что у Сербии нет такой возможности", — отметил Алексей Пушков.

Но всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица уже арестовал главных виновников югославской трагедии: в собственном городке Дрвенград он соорудил символическую тюрьму, в которую посадил Джорджа Буша-младшего и бывшего генсека НАТО Хавьера Солану.

"Бомбежка Сербии была покушением на международное право планетарных размеров, планетарного масштаба, и сербский прецедент открыл путь для дальнейшей агрессии НАТО в Ираке, в Ливии, в Сирии", — подчеркнул Ненад Попович, председатель Сербской народной партии.

Только вот способны ли граждане Евросоюза осознать, что многие их сегодняшние проблемы и, прежде всего, миграционный кризис своими истоками уходит в март 99-го года, когда США и их европейские союзники без мандата ООН начали войну против небольшой страны в центре Европы.