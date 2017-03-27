Жильцам дома в Волгограде вернули 1 млн рублей, переплаченных за отопление

Жителям дома №22, расположенного на улице Казахской в Советском районе Волгограда, вернули один миллион рублей, переплаченных за отопление.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, жильцы многоэтажки получили переплаченные деньги после того, как обратились в муниципальную жилищную инспекцию с просьбой проверить начисление платы за тепло с ноября 2012 по февраль 2016 года.

В ходе проверки специалисты инспекции установили, что управкомпания ООО «Домовладелец Советского района» с 2012 по 2015 годы начисляла плату за отопление исходя из норматива потребления тепловой энергии при наличии в многоэтажке общедомового прибора учета. «С ресурсоснабжающей организацией она рассчитывалась исходя из показаний общедомового прибора учета. С октября 2015 года по февраль 2016 года УК начисляла жильцам плату за тепло не соответствовавшую объемам, предъявлявшимся поставщиком ресурса», - добавили в мэрии.