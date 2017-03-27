Житель Канска заявил в полицию о вымышленном ограблении и указал свои приметы

27.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Посетитель кафе позвонил в дежурную часть и сообщил о том, что стал очевидцем преступления. Он в подробностях описал случившееся и внешность нападавшего грабителя.

Полицейские прибыли на вызов, однако не застали на месте жертв налётчика, телефон свидетеля не отвечал. Через пару часов патрульные задержали мужчину, похожего по приметам на грабителя. Правоохранителей ждал сюрприз. Горожанин выдумал историю про ограбление оттого, что ему стало скучно. Рассказывая о преступнике, описал свою внешность. За ложный донос телефонный хулиган заплатит 1,5 тысячи рублей штрафа, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

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